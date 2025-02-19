Türkiye Şampiyonu Kızlar, Milli Forma İçin Sıkı Çalışıyor

Türkiye Şampiyonu Kızlar, Milli Forma İçin Hedef Belirledi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Spor Kulübü, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 15 yaş ve altı sualtı hokeyi kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Elde ettikleri başarılarıyla dikkat çeken sporcular, milli takımda yer almak için antrenmanlarına aralıksız devam ediyor.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen 2025 sezonunun ilk şampiyonluğunu kazanan genç sporcular, Doğa Naz Yavuz, Dilem Karpuz, Öykü Tunca, Elif Göksan, Irmak Asel Çeri, Yaren Eylül Yavuz ve Güneş Aydın gibi isimlerden oluşuyor. Antrenörleri Ogün Gezen ile birlikte ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesinde haftada 3 gün düzenli olarak çalışıyorlar.

Geleceğe Yatırım: Genç Sporcular

Ogün Gezen, kulüp olarak son 5 yıldır sualtı branşında faaliyet gösterdiklerini belirtirken, küçük yaş grubundaki sporcuları kulübe ücretsiz dahil ettiklerini vurguladı. Gezen, "Sualtı hokeyi, daha fazla antrenman yapıldığı takdirde tecrübe kazanmanızı sağlar. Bu nedenle genç yaş grubunu tercih ediyoruz" dedi.

Başarılı sporcular, Türkiye şampiyonu unvanlarıyla milli takım kampına davet edilme arzusunda. Gezen, her seferinde performanslarına göre sporcuların milli takım kamplarına çağrılacağını ifade etti.

Sualtı Hokeyinin Faydaları

Sualtı hokeyinin eğlenceli bir performans sporu olduğunu belirten Gezen, oyun mantığı olarak suyun altında futbol oynamaya benzetiyor. "Mental zeka da gerektiriyor. Su altında nefes tutarak daha uzun süre performans sergileyebilmek için kalp atışlarınızın düzenli olması gerekir" diye ekledi.

Spora Katılan Genç Yetenekler

Takım kaptanı Doğa Naz Yavuz, sualtı hokeyine ablasının antrenmanları sayesinde başladığını ve bu sporu sevdiklerini ifade etti. Yavuz, "Umuyorum ki milli takımda yer alırız" diye konuştu.

14 yaşındaki Dilem Karpuz, havuzda daha büyük sporcuların isteği üzerine sualtı hokeyine geçmiş ve milli takım aday kadrosunda yer almaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Öykü Tunca ise bu sporun hayatında olumlu etkiler yarattığını vurguladı. "Şampiyon olmak muhteşem bir duygu. İnşallah milli takıma girebiliriz" şeklinde konuştu.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF), 6-9 Şubatta Kütahya'da düzenlediği sualtı hokeyi 15 yaş ve altı kategoride kadınlarda Türkiye şampiyonu olan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Spor Kulübü sporcuları, milli formayı giyme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF), 6-9 Şubatta Kütahya'da düzenlediği sualtı hokeyi 15 yaş ve altı kategoride kadınlarda Türkiye şampiyonu olan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Spor Kulübü sporcuları, milli formayı giyme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.