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Türkiye Sigorta 3x3 Basketbol Turnuvaları Gaziantep'te Coşkuyla Devam Ediyor

Gaziantep'te Türkiye Sigorta ve TBF iş birliğiyle düzenlenen 3x3 basketbol turnuvaları büyük bir heyecanla sürüyor.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 11:45
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 11:45
Türkiye Sigorta 3x3 Basketbol Turnuvaları Gaziantep'te Coşkuyla Devam Ediyor

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve Türkiye Sigorta iş birliğiyle düzenlenen açık hava 3x3 basketbol turnuvaları, Gaziantep'te nefes kesen karşılaşmalarla devam ediyor.

Turnuva, Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde Türkiye Sigorta'nın inşa ettiği sahada dün başladı. Turnuvanın ikinci günü, Keyfekeder-Karayip maçıyla coşkulu bir şekilde start aldı. Bugün, toplamda 16 takımın mücadele edeceği karşılaşmaların ardından akşam saatlerinde düzenlenecek final maçında Gaziantep etap şampiyonu belirlenecek.

Üniversite yerleşkesinde gerçekleştirilen organizasyonda; "3 sayı yarışması" ve "yetenek parkuru" gibi heyecan verici etkinlikler de gerçekleştiriliyor. Erkekler kategorisinde 16 yaş ve üzeri tüm sporcuların katılımına açık olan turnuvalar, Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş etapları ile devam edecek.

Etap şampiyonları, TBF tarafından İstanbul'a davet edilecek ve 18 Mayıs Pazar günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde Türkiye Sigorta 3x3 final etabında mücadele edecekler.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve Türkiye Sigorta iş birliğiyle hayata geçirilen açık hava...

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve Türkiye Sigorta iş birliğiyle hayata geçirilen açık hava 3x3 basketbol turnuvaları heyecanı, Gaziantep'te devam ediyor. Turnuvanın ikinci günü Keyfekeder-Karayip maçıyla başladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve Türkiye Sigorta iş birliğiyle hayata geçirilen açık hava...

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve Türkiye Sigorta iş birliğiyle hayata geçirilen açık hava 3x3 basketbol turnuvaları heyecanı, Gaziantep'te devam ediyor. Turnuvanın ikinci günü Keyfekeder-Karayip maçıyla başladı.

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