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Türkiye Sigorta 3x3 Basketbol Turnuvaları Kahramanmaraş ve Adıyaman Etapları Başladı

Türkiye Sigorta 3x3 Basketbol Turnuvaları'nın Kahramanmaraş ve Adıyaman etapları, saygı duruşu ile start aldı.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 12:58
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 13:02
Türkiye Sigorta 3x3 Basketbol Turnuvaları Kahramanmaraş ve Adıyaman Etapları Başladı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve Türkiye Sigorta iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Sigorta 3x3 Basketbol Turnuvaları'nın Kahramanmaraş ve Adıyaman etapları başladı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) yerleşkesinde, Türkiye Sigorta tarafından yaptırılan basketbol sahasında gerçekleştirilen turnuvaya, farklı illerden 22 takım katıldı. Müsabakaların ilk gününde, takımlar yarı finale kalmak için kıyasıya bir mücadele sergileyecekler.

Adıyaman Etabı

Adıyaman Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenen diğer etapta ise, Türkiye Sigorta tarafından yaptırılan basketbol sahasında, farklı illerden 10 takım yer aldı. Karşılaşmalar öncesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Turnuvanın etap şampiyonları, 18 Mayıs'ta İstanbul'da, Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek Türkiye Sigorta 3x3 final etabında yarışma fırsatı bulacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Türkiye Sigorta iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Sigorta...

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Türkiye Sigorta iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Sigorta 3x3 Basketbol Turnuvası'nın Adıyaman etabı başladı. Adıyaman Üniversitesi yerleşkesinde Türkiye Sigorta tarafından yaptırılan basketbol sahasındaki turnuvaya farklı illerden 10 takım katıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Türkiye Sigorta iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Sigorta...

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Türkiye Sigorta iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Sigorta 3x3 Basketbol Turnuvası'nın Adıyaman etabı başladı. Adıyaman Üniversitesi yerleşkesinde Türkiye Sigorta tarafından yaptırılan basketbol sahasındaki turnuvaya farklı illerden 10 takım katıldı.

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