Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 26. Hafta Maç Sonuçları

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 26. Haftanın Sonuçları

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi, 26. haftasına 2 heyecan dolu maçla devam etti. Haftanın öne çıkan karşılaşmalarında Esenler Erokspor, Kapaklıspor karşısında 84-66'lık bir skorla galip geldi.

Bunun yanı sıra, Bandırma Bordo Basketbol, Finalspor ile kıyasıya bir mücadeleye girdi. Bu çekişmeli karşılaşmanın sonunda Bandırma Bordo Basketbol, rakibini 84-83 mağlup ederek önemli bir zafer elde etti.

Bu sonuçlarla birlikte ligin gidişatı daha da şekillenirken, takımların gelecek haftalarda göstereceği performans merakla bekleniyor.