Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 26. Hafta Maç Sonuçları

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 26. haftasında Esenler Erokspor ve Bandırma Bordo Basketbol galip geldi.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 20:07
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 20:07
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 26. Hafta Maç Sonuçları

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 26. Haftanın Sonuçları

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi, 26. haftasına 2 heyecan dolu maçla devam etti. Haftanın öne çıkan karşılaşmalarında Esenler Erokspor, Kapaklıspor karşısında 84-66'lık bir skorla galip geldi.

Bunun yanı sıra, Bandırma Bordo Basketbol, Finalspor ile kıyasıya bir mücadeleye girdi. Bu çekişmeli karşılaşmanın sonunda Bandırma Bordo Basketbol, rakibini 84-83 mağlup ederek önemli bir zafer elde etti.

Bu sonuçlarla birlikte ligin gidişatı daha da şekillenirken, takımların gelecek haftalarda göstereceği performans merakla bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
VakıfBank, Türk Hava Yolları'nı 3-1 Yenerek Zirveye Koşuyor
2
A Milli Kadın Futbol Takımı Yunanistan Maçına Hazırlanıyor
3
Trabzonspor, Gaziantep FK'yi 3-2 Geçti
4
Türkiye Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası Tamamlandı: Rekorlar ve Madalyalar Dağıtıldı
5
Ankara'da 18 Yaş Altı Salon Beyzbolu Şampiyonası Sona Erdi
6
Göztepe'den Bellona Kayserispor Maçından Sonra Sert Açıklamalar

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi