Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor 73-67 ile 3. Haftayı Kapattı

TSTBL 3. haftası tek maçla tamamlandı; Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, Cemefe Gold Haremspor'u 73-67 yendi.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 18:59
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 18:59
Haftanın kapanış maçında Beylikdüzü'nde çekişme vardı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 3. haftası, lig takviminde yer alan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış mücadelesinde Cemefe Gold Haremspor ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor karşı karşıya geldi.

Beylikdüzü Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 35-35 eşitlikle geçilirken, ikinci yarıda etkili bir performans ortaya koyan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, maçtan 73-67 galip ayrıldı.

