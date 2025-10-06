Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor 73-67 ile 3. Haftayı Kapattı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi: Kağıtspor 73-67 ile 3. Haftayı Kapattı
Haftanın kapanış maçında Beylikdüzü'nde çekişme vardı
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 3. haftası, lig takviminde yer alan tek maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış mücadelesinde Cemefe Gold Haremspor ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor karşı karşıya geldi.
Beylikdüzü Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 35-35 eşitlikle geçilirken, ikinci yarıda etkili bir performans ortaya koyan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, maçtan 73-67 galip ayrıldı.