Türkiye Sualtı Sporlarında Dünya Sahnesinde: TSSF Başkanı Kadir Sağlam

GÖKHAN ZOBAR - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Kadir Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyonun altyapı, antrenör ve sporcu gelişimine yönelik çalışmalarının karşılığını almaya başladığını söyledi.

Altyapı ve uluslararası başarı

Sağlam, Türkiye'nin sualtı sporlarında önemli atılımlar yaptığını vurgulayarak gelecek dönemde sportif başarılara ve branşların bilinirliğinin artmasına yönelik yeni projeler planlandığını belirtti. "Federasyonun çalışmaları çok iyi gidiyor. Başarılı proje ve çalışmalarımız var. Uluslararası anlamda da güzel işlere imza atıyoruz. Dünya Sualtı Sporları Konfederasyonunda bir seçim oldu ve biz de artık konfederasyonda yönetim kurulu üyesi olduk." dedi.

Son iki yılda serbest dalış, zıpkınla balık avlama, sualtı hokeyi ve ragbisi gibi branşlarda ciddi başarılar elde edildiğini aktaran Sağlam, Yunanistan'da düzenlenen şampiyonada gençlerde kırılan dünya rekoru ve 13 madalyayla dönmelerinin bu çalışmaların somut sonucu olduğunu söyledi.

Antrenör ve sporcu gelişimi

Sağlam, altyapıya yapılan yatırımların antrenör ve sporcu gelişiminde önemli adımlar sağladığını belirtti. "Verilen emeklerin karşılığını almaya başladık. Sualtı sporları branşlarının gelişmesi ve büyümesi için çok ciddi emekler veriyoruz, antrenörlerin yetişmesi için çalışmalar yapıyoruz. Bunun da karşılığını görüyoruz artık. Türkiye çok ciddi anlamda sualtı sporlarında 'ben varım' diyor ve masada güçlü olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Cankurtarma: Olimpiyat hedefi

Yeni dönemde katılacakları tüm uluslararası organizasyonlarda en üst basamağı hedeflediklerini söyleyen Sağlam, cankurtarma branşını öncelikli hedef olarak açıkladı. "Cankurtarma branşı olimpik bir branş oldu. Olimpiyatlarda bu branşta sporcularımız yarışacak. Hedefimiz cankurtarma branşında yarışmaları yapıp milli takımı oluşturmak. Böylece uluslararası yarışmalara gidip, orada derece yapmak." dedi ve daha sonra olimpiyatlarda Türk sporcularının yarışıp başarılar elde edeceğine inandığını ekledi.

