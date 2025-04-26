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Türkiye Süpermoto Şampiyonası Uşak'ta Start Aldı

Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve FIM MiniGP Türkiye Serisi, Uşak'ta başladı. İlk gün antrenmanlar yapıldı, yarın yarışlar devam edecek.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 19:01
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 19:01
Türkiye Süpermoto Şampiyonası Uşak'ta Start Aldı

Türkiye Süpermoto Şampiyonası Uşak'ta Başladı

Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve FIM MiniGP Türkiye Serisi'nin ilk ayak yarışları, Uşak'ta bu yılki sezonu açtı. Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde düzenlenen etkinlikte, motorsporları tutkunları bir araya geldi.

Yarış Kategorileri ve Katılımcılar

Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde gerçekleşen sezonun ilk yarışlarında, süpermoto open, süpermoto senior, süpermoto S3, süpermoto gençler 85cc ve süpermoto minikler 65 ile 50cc kategorilerinde toplamda 33 sporcu yer aldı. Ayrıca, Türkiye'de ilk kez düzenlenen FIM MiniGP Türkiye Serisi'nde ise 9 sporcu mücadele etti.

Serbest Antrenman ve Sıralama Turları

Şampiyonanın ilk gününde, serbest antrenman ve sıralama turları gerçekleştirildi. Sporcular, zorlu ve keskin virajlara sahip 1370 metre uzunluğundaki pistte en iyi dereceyi yapabilmek için ter döktü.

Şampiyonanın ilk ayağı, yarın yapılacak yarışlarla tamamlanacak. Motorsporları severler için heyecan dolu anlar yaşanacak.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve FIM MiniGP Türkiye Serisi'nin ilk ayak yarışları, Uşak'ta...

Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve FIM MiniGP Türkiye Serisi'nin ilk ayak yarışları, Uşak'ta başladı. Zorlu ve keskin virajların yer aldığı 1370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde, sporcular en iyi dereceyi yapabilmek için ter döktü.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve FIM MiniGP Türkiye Serisi'nin ilk ayak yarışları, Uşak'ta...

Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve FIM MiniGP Türkiye Serisi'nin ilk ayak yarışları, Uşak'ta başladı. Zorlu ve keskin virajların yer aldığı 1370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde, sporcular en iyi dereceyi yapabilmek için ter döktü.

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