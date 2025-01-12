Türkiye Tekvando Şampiyonları Belli Oldu | 2023

Türkiye Büyükler Tekvando Şampiyonası Sonuçları

2023 Türkiye Büyükler Tekvando Şampiyonası, Ankara’daki Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 5. gün müsabakalarıyla sona erdi. 68 ilden toplam 1,645 sporcunun katıldığı bu prestijli organizasyonda, altın madalya kazanan isimler ve kulüpleri şu şekilde sıralandı:

Kadınlar

46 kilo: Emine Göğebakan ( ASKİ Spor )

Emine Göğebakan ( ) 49 kilo: Aleyna Demir ( Samurçay Spor )

Aleyna Demir ( ) 53 kilo: Merve Dinçel Kavurat ( ASKİ Spor )

Merve Dinçel Kavurat ( ) 57 kilo: Hatice Kübra İlgün ( Bursaspor )

Hatice Kübra İlgün ( ) 62 kilo: Hatice Pınar Yiğitalp ( Samurçay Spor )

Hatice Pınar Yiğitalp ( ) 67 kilo: Işıl Zafer ( EGO Spor )

Işıl Zafer ( ) 73 kilo: Sude Yaren Uzunçavdar ( İlbank )

Sude Yaren Uzunçavdar ( ) +73 kilo: Nafia Kuş Aydın (Balıkesir Büyükşehir Belediyespor)

Erkekler

54 kilo: Furkan Ubeyde Çamoğlu ( ASKİ Spor )

Furkan Ubeyde Çamoğlu ( ) 58 kilo: Yusuf Badem ( İlbank )

Yusuf Badem ( ) 63 kilo: Ömer Faruk Dayıoğlu ( Türk Telekom )

Ömer Faruk Dayıoğlu ( ) 68 kilo: Eren Özdemir ( Beşiktaş )

Eren Özdemir ( ) 74 kilo: Mehmet Kani Polat ( İstanbul Büyükşehir Belediyespor )

Mehmet Kani Polat ( ) 80 kilo: Yiğithan Kılıç ( ASKİ Spor )

Yiğithan Kılıç ( ) 87 kilo: Orkun Ateşli ( Beşiktaş )

Orkun Ateşli ( ) +87 kilo: Emre Kutalmış Ateşli (Beşiktaş)

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen bu etkinlik, sporcuların yeteneklerini sergilemeleri için önemli bir platform oluşturdu. Şampiyonada gösterilen disiplin ve performans, gelecek yıllardaki uluslararası organizasyonlar için umut verici bir tablo sundu.