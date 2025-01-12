Türkiye Tekvando Şampiyonları Belli Oldu | 2023

Ankara'da düzenlenen Türkiye Büyükler Tekvando Şampiyonası'nda madalyalar kazanan sporcular belirlendi.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 15:56
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 15:56
Türkiye Tekvando Şampiyonları Belli Oldu | 2023

Türkiye Büyükler Tekvando Şampiyonası Sonuçları

2023 Türkiye Büyükler Tekvando Şampiyonası, Ankara’daki Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 5. gün müsabakalarıyla sona erdi. 68 ilden toplam 1,645 sporcunun katıldığı bu prestijli organizasyonda, altın madalya kazanan isimler ve kulüpleri şu şekilde sıralandı:

Kadınlar

  • 46 kilo: Emine Göğebakan (ASKİ Spor)
  • 49 kilo: Aleyna Demir (Samurçay Spor)
  • 53 kilo: Merve Dinçel Kavurat (ASKİ Spor)
  • 57 kilo: Hatice Kübra İlgün (Bursaspor)
  • 62 kilo: Hatice Pınar Yiğitalp (Samurçay Spor)
  • 67 kilo: Işıl Zafer (EGO Spor)
  • 73 kilo: Sude Yaren Uzunçavdar (İlbank)
  • +73 kilo: Nafia Kuş Aydın (Balıkesir Büyükşehir Belediyespor)

Erkekler

  • 54 kilo: Furkan Ubeyde Çamoğlu (ASKİ Spor)
  • 58 kilo: Yusuf Badem (İlbank)
  • 63 kilo: Ömer Faruk Dayıoğlu (Türk Telekom)
  • 68 kilo: Eren Özdemir (Beşiktaş)
  • 74 kilo: Mehmet Kani Polat (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)
  • 80 kilo: Yiğithan Kılıç (ASKİ Spor)
  • 87 kilo: Orkun Ateşli (Beşiktaş)
  • +87 kilo: Emre Kutalmış Ateşli (Beşiktaş)

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen bu etkinlik, sporcuların yeteneklerini sergilemeleri için önemli bir platform oluşturdu. Şampiyonada gösterilen disiplin ve performans, gelecek yıllardaki uluslararası organizasyonlar için umut verici bir tablo sundu.

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