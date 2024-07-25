Türkiye Tekvandoda Paris 2024'e Hazır

Türkiye Tekvandoda 2024 Paris Olimpiyatları'na Odaklandı

Milli tekvandocular, Fransa'da düzenlenecek olan 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda, son altı organizasyonda olduğu gibi yine madalya hedefliyor. Paris'in tarihi simgelerinden biri olan Grand Palais'de 7-10 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek olan tekvando müsabakaları için hazırlıklar devam ediyor.

Sporcular ve Kategoriler

Oyunlarda, kadın ve erkek sporcular toplamda dört farklı kategoride mücadele edecek. Her kategoride 64 erkek ve 64 kadın sporcu, toplamda ise 128 tekvandocu yer alacak.

Türkiye'nin Tekvandodaki Başarıları

Tekvando, ilk kez Seul 1988 Olimpiyatları'nda yer aldı ve ardından Barcelona 1992 Olimpiyatları'nda madalya dağıtıldı fakat Atlanta 1996'da oyunlardan çıkarıldı. Sydney 2000 ile geri dönen tekvando, güreş ve halterden sonra Türkiye'nin en çok madalya kazandığı üçüncü branş konumuna geldi.

Olimpiyatlarda 1988 ve 1992 yıllarında madalya kazanamayan Türkiye, Sydney 2000, Atina 2004, Pekin 2008, Londra 2012, Rio de Janeiro 2016 ve Tokyo 2020 Olimpiyatları'ndan madalyalarla döndü.

Paris 2024'te Temsil Eden Sporcular

Türkiye, Paris 2024'te tekvando branşında beş sporcu ile temsil edilecek. Bu olimpiyatta Merve Dinçel Kavurat, Hatice Kübra İlgün, Nafia Kuş, Hakan Reçber ve Emre Kutalmış Ateşli madalya mücadelesi verecek. Sporculardan Hatice Kübra İlgün ile Hakan Reçber, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanmışlardı.

Olimpiyat Madalya Tarihi

Türkiye'nin tekvando branşındaki olimpiyat madalya sayısı toplamda dokuzdur. Bu, 1 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya ile elde edilmiştir. Londra 2012 Olimpiyatları'nda Servet Tazegül, Türkiye'ye tekvando branşında altın madalya kazandıran tek sporcu olmuştur. Aynı oyunlarda Nur Tatar gümüş madalya da kazanmıştır.

Pekin 2008 Olimpiyatları’nda Azize Tanrıkulu ve Atina 2004’te Bahri Tanrıkulu gümüş madalya kazanmıştır. Hamide Tosun (Sydney 2000), Servet Tazegül (Pekin 2008), Nur Tatar (Rio 2016), Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber (Tokyo 2020) ise bronz madalya alarak Türkiye'nin gurur kaynakları arasında yer almaktadır.