Türkiye Tenis Federasyonu ve Milli Eğitim Bakanlığı Tenis İçin İş Birliği Protokolü İmzaladı

Tenis Kültürü İçin Önemli Adım

Türkiye Tenis Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında, tenis kültürünün oluşturulması amacıyla bir iş birliği protokolü imzalandı. İmza töreni, bakanlıkta gerçekleştirildi ve önemli isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

İmza Töreninin Detayları

Federasyonun açıklamasına göre, imza törenine Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Milli Eğitim Bakanlığı Ar-Ge ve Projeler Daire Başkanı Ozan Özkaya ve Türkiye Tenis Federasyonu Genel Sekreteri Volkan Akgül katıldı.

Protokolün Amacı

Protokol kapsamında "Herkes için tenis" vizyonuyla tenisin erişilebilirliğini artırmak hedefleniyor. Bu kapsamda, ilkokul ve ortaokullarda çeşitli tenis faaliyetleri gerçekleştirilmesi planlanıyor.