Türkiye U17, Çekya ile 1-1 Berabere Kaldı

Türkiye 17 Yaş Altı Milli Takımı, UEFA U17 Şampiyonası'nda Çekya ile berabere kaldı. Maçta iki oyuncu kırmızı kart gördü.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 20:36
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 20:36
Türkiye U17, Çekya ile 1-1 Berabere Kaldı

Türkiye U17, Çekya ile 1-1 Berabere Kaldı

Türkiye 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA 17 Yaş Altı Şampiyonası A Ligi 2. Tur ikinci maçında Çekya ile 1-1 eşitlik sağladı. Mücadele, İsviçre'nin Baden kentindeki Esp Stadı'nda gerçekleşti.

Ay-yıldızlı takımın golü, 17. dakikada Hasan Ege Akdoğan ile geldi. Çekya'nın eşitliği sağlayan golü ise 45. dakikada Adam Novak attı.

Maçın ilerleyen dakikalarında, millilerimizden Mustafa Azem Yortaç, 68. dakikada ve Hasan Turan, 90. dakikada ikinci sarı kartlarını görerek kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Türkiye, UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Şampiyonası A Ligi 2. Turu’ndaki son maçını 25 Mart Salı günü İsveç ile oynayacak. A Ligi 2. turunda grubunu ilk sırada bitiren ülke, Arnavutluk'ta yapılacak UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Şampiyonası finallerine katılma şansı elde edecek.

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