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Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi'nde Play-Off Oynayacak

Türkiye, Karadağ'a 3-1 mağlup olarak UEFA Uluslar B Ligi'nde direkt A Ligi'ne yükselemeyip, play-off oynayacak.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 00:50
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 00:50
Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi'nde Play-Off Oynayacak

Türkiye A Ligi'ne Yükselme Fırsatını Kaybetti

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup son maçında Türkiye, deplasmanda Karadağ'a 3-1 mağlup oldu ve liderliği kaybetti. Ay-yıldızlı ekip, bu sonuçla grubu ikinci sırada tamamlayarak A Ligi'ne doğrudan yükselme şansını yitirdi.

Türkiye, grup aşamasında toplam 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 11 puan topladı. Galler ise son maçında İzlanda'yı 4-1 mağlup ederek, milli takımı 1 puan geride bıraktı ve grup lideri olarak A Ligi'ne yükseldi.

Türkiye A Ligi'nde Play-Off Oynayacak

Ay-yıldızlı ekip, A Ligi'ne yükselmek için play-off oynayacak. Türkiye, A Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan İskoçya, Belçika, Macaristan veya Sırbistan ile 22 Kasım'da yapılacak kura çekimi sonrasında eşleşecek.

Çift maç eleme usulüne göre gerçekleştirilmesi planlanan play-off maçları Mart ayında oynanacak. Play-off'u geçen takım, A Ligi'nde mücadele edecek.

Maçta Öne Çıkan İsimler

Karadağ Milli Takımı'nda Nikola Krstovic, Türkiye karşısında hat trick yaparak dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyuncu, grup aşamasındaki ilk 5 maçta gol atamamışken, bu karşılaşmada 3 gol birden kaydetti.

Ayrıca, Kenan Yıldız, A Milli Takım formasıyla ilk resmi golünü Karadağ'a karşı attı. Mücadelenin 37. dakikasında fileleri havalandıran Kenan, ay-yıldızlı ekibe 1-1'lik beraberliği getirdi.

Kötü Saha Zemini Sorun Yarattı

Maçın oynandığı Niksic Şehir Stadı'nın kötü zemin şartları, futbolcuları zor durumda bıraktı. Yağışın da etkisiyle ağırlaşan saha, futbolcuların top kontrolünü zorlaştırdı. UEFA, öncelikle Karadağ-Türkiye maçının Podgorica Şehir Stadı'nda oynanacağını açıklamış ancak zeminin bozuk olması nedeniyle karşılaşma Niksic'te gerçekleştirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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