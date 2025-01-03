Türkiye Ümit, Genç, 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası Ankara'da Başladı

Türkiye Ümit, Genç, 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası Başladı

Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Ümit, Genç, 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası, açılış töreni ile Ankara'da start aldı. Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, 50 ilden yaklaşık 1800 sporcu mücadele edecek.

Şampiyonanın Hedefleri

Bu önemli şampiyonanın sonunda başarılı olan sporcular, Polonya'da düzenlenecek Avrupa Ümit, Genç, 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etme hakkı kazanacak. Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, açılış konuşmasında federasyonun ilerideki hedeflerini anlattı.

Taşdemir, "Ev sahipliği yaptığımız bu organizasyonda, İstiklal Marşı'mızı Avrupa'ya dinletmek öncelikli hedefimiz. Yarışacak tüm sporculara kazasız belasız bir seçme diliyorum. Sporun ruhunda yenmek de yenilmek de var. Bu şampiyonadan sonra rotamızda Dünya Büyükler Karate Şampiyonası ve Dünya Oyunları bulunuyor. Ciddi faaliyetlere imza atacağız, durmak yok yola devam," şeklinde konuştu.

Bu kapsamda, Türkiye'nin karate alanındaki yükselişi için önemli bir adım olarak değerlendirilen bu organizasyon, sporcular ve federasyon için dönüm noktası olma özelliği taşıyor.