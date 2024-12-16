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Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu, 2025'i Wushu Yılı İlan Etti

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu, 2025 yılını 'wushu yılı' olarak ilan etti. Federasyon, antrenör ve hakem seminerlerini Yalova'da gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 17:10
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu, 2025'i Wushu Yılı İlan Etti

2025 Wushu Yılı Olarak İlan Edildi

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu, 2025 yılı için önemli bir duyuru yaptı. Federasyon Başkanı Abdurrahman Akyüz, 2025'in ‘wushu yılı’ olarak ilan edildiğini açıkladı. Bu kapsamda, Yalova'da düzenlenen antrenör, hakem vize ve gelişim seminerine 410 antrenör ve 240 hakem katıldı.

Akyüz'ün Açıklamaları

Akyüz, yaptığı açıklamada, “Gayemiz wushu sporunun ülkemizde olduğu gibi, diğer ülkelerde de sağlıklı yapılmasını sağlamaktır” ifadesini kullandı. Türk antrenörlerin ve hakemlerin uluslararası arenada önemli görevler üstleneceğine inandığını dile getirdi.

Akyüz, ekledi: “Bu yıl dolu dolu bir dönem geçirmek için kolları sıvadık. Federasyonumuzca elimizi taşın altına koyduk, şampiyonalarda ülkemizi her alanda temsil edeceğiz. Bu yıl çok hareketli bir sezon bekliyoruz. Madalya sayısı açısından Türkiye'nin en başarılı federasyonu ve branşı olmayı hedefliyoruz.”

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonuu Başkanı Abdurrahman Akyüz, 2025'i wushu yılı ilan ettiklerini...

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonuu Başkanı Abdurrahman Akyüz, 2025'i wushu yılı ilan ettiklerini duyurdu. 2025 yılı antrenör, hakem vize ve gelişim semineri 410 antrenör, 240 hakemin katılımıyla Yalova'da gerçekleştirildi.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonuu Başkanı Abdurrahman Akyüz, 2025'i wushu yılı ilan ettiklerini...

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonuu Başkanı Abdurrahman Akyüz, 2025'i wushu yılı ilan ettiklerini duyurdu. 2025 yılı antrenör, hakem vize ve gelişim semineri 410 antrenör, 240 hakemin katılımıyla Yalova'da gerçekleştirildi.

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