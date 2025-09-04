Hidayet Türkoğlu: Sırbistan Galibiyeti Türk Basketbolu İçin Dönüm Noktası

Türk Milli Takımı 5'te 5 yaptı, grup lideri olarak son 16'ya yükseldi

EMRE DOĞAN - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Takımın EuroBasket 2025 A Grubu'nda Sırbistan karşısında aldığı galibiyeti değerlendirdi.

A Milli Basketbol Takımı, A Grubu 5. ve son maçında Sırbistan'ı 95-90 mağlup ederek 5'te 5 yaptı ve grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.

Türkoğlu, 2010 Dünya Şampiyonası'ndan sonra resmi maçlarda Sırbistan karşısında ilk galibiyeti elde ettiklerini hatırlatarak, "Bu galibiyetin değeri, sadece namağlup şekilde grup lideri olmaktan çok daha fazlasıdır. Sırbistan karşısında elde ettiğimiz bu başarı; oyuncularımızın inancı, birlik duygusu ve sahadaki kararlılıklarının yanı sıra hocamızın ve teknik ekibimizin katkılarıyla Türk basketbolunun geleceğinde özel bir yer edinecektir. Her bir oyuncumuzu yürekten kutluyorum. Bu galibiyetin bizlere yaşattığı heyecan ve gurur için hepsine teşekkür ediyorum."

Başkan Türkoğlu, milletin desteğinin takıma en büyük güç kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Bize en büyük güç katan şey milletimizin desteği" dedi.

Sıradaki rakip İsveç ile 6 Eylül Cumartesi günü oynanacak son 16 turu maçına işaret eden Türkoğlu, takımın dinlenip en iyi şekilde hazırlanarak maça odaklanacağını belirtti: "Bu yolculukta bizlere en büyük güç katan şey ise milletimizin desteği. Taraftarlarımızın tribünde ve ekran başında yanımızda olacağına inanıyor, onların coşkusuyla yolumuza daha güçlü devam edeceğimizi biliyoruz."