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TÜSF Başkanı Türkmen'den Libya Ziyareti: Eğitim ve Spor İşbirlikleri Güçleniyor

TÜSF Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Libya'da spor ve eğitim işbirliklerini güçlendirmek amacıyla Libya Öğrenci Sporları Federasyonu'nu ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 09:48
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 09:53
TÜSF Başkanı Türkmen'den Libya Ziyareti: Eğitim ve Spor İşbirlikleri Güçleniyor

TÜSF Başkanı'nın Libya Ziyareti

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Libya'nın başkenti Trablus'ta bulunan Libya Öğrenci Sporları Federasyonu'nu ziyaret etti.

Görüşmenin Detayları

TÜSF'den yapılan açıklamaya göre Türkmen, Libya Öğrenci Sporları Federasyonu Başkanı Mohamed Amer El Haddad ile bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Türkmen, "İleriye dönük olarak kardeş ülke Libya ile hem sportif etkinliklerde hem de eğitim alanında daha yakın ilişkiler kurmak için istişarelerde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Arap Bocce Birliği Genel Kurulu

Türkmen, ayrıca Uluslararası Bocce Konfederasyonunu temsilen, 10 ülkeden 12 federasyonun katılımıyla Trablus'ta düzenlenen Arap Bocce Birliği Genel Kurulu'na katıldı. Burada, "İslami Dayanışma Oyunları, Akdeniz Oyunları ve Üniversite Oyunları başta olmak üzere üye ülkelerle birlikte yürütebileceğimiz projeleri değerlendirme fırsatı bulduk." şeklinde görüş belirtti.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Başkanı Mutlu Türkmen (solda), Libya'nın başkenti...

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Başkanı Mutlu Türkmen (solda), Libya'nın başkenti Trablus'ta bulunan Libya Öğrenci Sporları Federasyonunu ziyaret ederek federasyonun başkanı Mohamed Amer El Haddad ile bir araya geldi.

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