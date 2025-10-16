TÜSF 'Üniversite Sporları Günü Ödülleri' Sahiplerini Açıkladı

Yayın Tarihi: 16.10.2025 23:09
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 23:09
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun (TÜSF) "Üniversite Sporları Günü" vesilesiyle düzenlediği tanıtım ve ödül töreni Ankara'da gerçekleştirildi.

Tören ve katılımcılar

Tören, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Salonu'nda yapıldı. Programa Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü Ozan Veli Çakır, bazı federasyon başkanları ile spor ve akademi dünyasından birçok isim katıldı.

Ödüller ve öne çıkan anlar

Törende, Anadolu Ajansı Türk sporuna katkıları nedeniyle Basın Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Etkinlikte ayrıca halk oyunları gösterisi düzenlendi; Halk oyunları gösterisinde öğrenciler, boyunlarına kefiye...

Program, üniversite sporlarını görünür kılma ve emek verenleri ödüllendirme amaçlarını taşıyan bir tanıtım ve paylaşım etkinliği olarak gerçekleşti.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun (TÜSF) "Üniversite Sporları Günü" vesilesiyle düzenlediği tanıtım ve ödül töreni, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Salonu'nda gerçekleşti. Törende, Anadolu Ajansı (AA) spora katkılardan dolayı "Basın Özel Ödülü"ne layık görüldü. Ödül, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen tarafından AA Spor Haberleri Direktörü Cuma Kaan Elbir'e (sağda) takdim edildi.

