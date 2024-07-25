TVF Başkanı Üstündağ, Kadın Voleybol Takımına Güveniyor

TVF Başkanı Üstündağ: 'Paris'te İstiklal Marşımızı Dinletmek İstiyoruz'

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Takımı'nın madalya kürsüsünde yer alacağına dair inancını vurguladı.

Sponsorluk Anlaşması Töreni

Ankara'daki federasyon binasında düzenlenen Uzman Posta ile TVF arasındaki sponsorluk anlaşması imza töreninde konuşan Üstündağ, milli takımın desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi. Cumartesi günü Paris'e kadın voleybol takımının yanına gideceğini belirten Üstündağ, sözlerine şöyle devam etti:

"Ülke olarak olimpiyata katılımımızın 100. yılındayız. Daha önce takım sporlarında kürsüde yer alamadık. Paris'te Türkiye'yi temsil eden voleybolcularımızın madalya kürsüsünde yer alacağına inanıyorum."

Başkan Üstündağ, geçen yıl yaşanan başarıların çok değerli olduğunu ancak olimpiyatların çok daha kritik bir süreç olduğunu vurguladı.

Yüksek Hedefler ve Çalışma Azmi

"İşimiz zor, beklenti çok yüksek. Paris'te kürsüde yer aldığımızda İstiklal Marşımızı okutup, bayrağımızı göndere çekmek istiyoruz. Bizim hedefimiz, hayalimiz, heyecanımız bitmez. Hayalleriniz biterse başarı bekleyemezsiniz. Hayali ve hedefi yüksek olan takımımız kürsüde yer almak için yoğun şekilde çalışıyor."

Önemli Sponsorluk Anlaşması

Üstündağ, sponsorlukların ekibin başarısı için önemli olduğuna dikkati çekerek, "16 yıldır hizmet veren ve 2 milyonu aşkın kullancısı olan bir şirketle sponsorluk anlaşması yaptık. İlerleyen süreçte işbirliğimizi artıracağız." dedi. Bu noktada Uzman Posta Kurucusu ve Üst Yöneticisi Gökalp Çakıcı, TVF'ye sponsor oldukları için mutlu olduklarını ifade etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Uzman Posta arasında sponsorluk anlaşması Ankara'da federasyon binasında imzalandı. TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Uzman Posta arasında sponsorluk anlaşması Ankara'da federasyon binasında imzalandı. TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Uzman Posta arasında sponsorluk anlaşması Ankara'da federasyon binasında imzalandı. TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Uzman Posta arasında sponsorluk anlaşması Ankara'da federasyon binasında imzalandı. TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Uzman Posta arasında sponsorluk anlaşması Ankara'da federasyon binasında imzalandı. TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Uzman Posta arasında sponsorluk anlaşması Ankara'da federasyon binasında imzalandı. TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Uzman Posta arasında sponsorluk anlaşması Ankara'da federasyon binasında imzalandı. TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Uzman Posta arasında sponsorluk anlaşması Ankara'da federasyon binasında imzalandı. TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Uzman Posta arasında sponsorluk anlaşması Ankara'da federasyon binasında imzalandı. TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Uzman Posta arasında sponsorluk anlaşması Ankara'da federasyon binasında imzalandı. TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, imza töreninde açıklamalarda bulundu.