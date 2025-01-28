Twente-Beşiktaş Maçını Polonyalı Hakem Marciniak Yönetecek

Twente-Beşiktaş Maçında Hakem Belli Oldu

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında gerçekleştirilecek olan Twente-Beşiktaş karşılaşmasında, Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. 30 Ocak 2024 Perşembe günü oynanacak maç, Hollanda'nın Enschede kentindeki De Grolsch Veste Stadı'nda saat 23.00'te başlayacak.

Hakem Ekibi

Marciniak'ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik üstlenecekken, karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Wojciech Myc yapacak. Ayrıca, Tomasz Kwiatkowski VAR, Pawel Pskit ise AVAR olarak görev alacak.

Bu önemli karşılaşma, UEFA Avrupa Ligi'nin en kritik anlarından birine sahne olacak.