TYF Anadolu Yelken Ligi 3. Ayak Kayseri Optimist Yarışları Sona Erdi

Kayseri'de ilk kez düzenlenen TYF Anadolu Yelken Ligi 3. Ayak Optimist Yarışları Kuşçu Marina'da tamamlandı; 7 ilden 57 sporcu mücadele etti, ödüller verildi.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 19:21
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 19:24
Kayseri'de ilk defa düzenlenen TYF Anadolu Yelken Ligi 3. Ayak Kayseri Optimist Yelken Yarışları, Kuşçu Marina Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi.

Organizasyon, Türkiye Yelken Federasyonu (TYF), Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kocasinan Belediyesi koordinasyonunda düzenlendi.

Katılım ve sonuçlar

Yarışmaya 7 ilden katılan 10 kulüp ve toplam 57 sporcu mücadele etti. Yarışlarda öne çıkan isimler şu şekilde belli oldu:

Optimist Junior (Genel): Samsun Yelken Kulübü'nden Kuzey Metehan Özer

Optimist Junior (Kızlar): Akdeniz Yelken Spor Kulübü'nden Vera Özkan

Optimist Genel: Ankara Yelken Kulübü'nden Alp Davutoğlu

Optimist Kızlar: Samsun Yelken Kulübü'nden Defne Gökçiçek

Ödül töreni

Dereceye giren sporculara ödüllerini Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Özkaleli ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı takdim etti.

Kayseri'de ilk kez düzenlenen organizasyon, bölgesel yelken yarışlarının gelişimine katkı sağlarken, gelecek etaplar için de beklentileri artırdı.

Kayseri'de ilk defa düzenlenen TYF Anadolu Yelken Ligi 3. Ayak Kayseri Optimist Yelken Yarışları, ödül töreniyle tamamlandı.

