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U17 Milli Takım, Kuzey İrlanda'yı Farklı Geçti

Türkiye U17 Milli Takımı, hazırlık maçında Kuzey İrlanda'yı 5-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 20:19
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 20:19
U17 Milli Takım, Kuzey İrlanda'yı Farklı Geçti

Türkiye U17 Futbol Milli Takımı Tarihi Bir Zafer Daha Elde Etti

17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, yaptığı hazırlık karşılaşmasında Kuzey İrlanda'yı 5-0'lık skorla yenerek büyük bir başarıya imza attı.

Maç Detayları

Karşılaşma, Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'taki Blanchflower Stadyumu'nda gerçekleşti. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, milliler ilk yarıda Oğuzhan Ertem ve Furkan Koçak'ın golleriyle 2-0 öne geçti.

Goller ve Performans

İkinci yarıda furkan Koçak, 69. dakikada tekrar sahneye çıkarak takımın üçüncü golünü kaydetti. Ardından, 79. dakikada Efe Yılmaz ve 84. dakikada Mümin Barış Nazlı'nın attığı gollerle Türkiye, maçı 5-0'lık skorla tamamladı.

Bu önemli galibiyetle Türkiye U17 Milli Takımı geleceğe umutla bakmaya devam ediyor.

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