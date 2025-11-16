U19 Milli Takım Belarus’u 2-0 Yenerek Elit Tur’a Yükseldi

UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Eleme Turu ikinci maçında U19 Milli Takım, Belarus’u 2-0 mağlup ederek adını Elit Tura yazdırdı.

Antalya’daki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksinde oynanan maçta millilerin gollerini 24. dakikada Hüseyin Maldar ve 86. dakikada Talha Özdemir kaydetti.

Belarus cephesinde Pavel Apetyonok, 69. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Karşılaşmayı Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba tribünden takip etti.

U19 Milli Takımı, grupta aldığı iki galibiyetle son maçlar öncesinde Elit Tur biletini garantiledi. Grubun diğer maçında Yunanistan, Lihtenştayn’ı 8-0 yendi.

Turnuva formatı ve ileri tarih

2025-2026 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası'nda toplam 13 grup bulunuyor. Her gruptan ilk iki sırayı alan takımlar ile en iyi üçüncü takım Elit Tur’a yükselecek. Ayrıca sıralamada birinci sırada bulunan İspanya da 2026 bahar aylarında Elit Tur’da yer alacak.

Elit Tur’da gruplarını lider bitiren 7 takımın yanı sıra ev sahibi Galler, 2026 yazında finallerde karşı karşıya gelecek. Ev sahibi Galler, 2026 yazındaki finallere doğrudan katılacak.

