U19 Milli Takım Belarus’u 2-0 Yenerek Elit Tur’a Yükseldi

U19 Milli Takım, Antalya'da Belarus'u 2-0 mağlup ederek Elit Tur’a yükseldi; goller Hüseyin Maldar ve Talha Özdemir’den.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 11:44
U19 Milli Takım Belarus’u 2-0 Yenerek Elit Tur’a Yükseldi

U19 Milli Takım Belarus’u 2-0 Yenerek Elit Tur’a Yükseldi

UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Eleme Turu ikinci maçında U19 Milli Takım, Belarus’u 2-0 mağlup ederek adını Elit Tura yazdırdı.

Antalya’daki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksinde oynanan maçta millilerin gollerini 24. dakikada Hüseyin Maldar ve 86. dakikada Talha Özdemir kaydetti.

Belarus cephesinde Pavel Apetyonok, 69. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Karşılaşmayı Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba tribünden takip etti.

U19 Milli Takımı, grupta aldığı iki galibiyetle son maçlar öncesinde Elit Tur biletini garantiledi. Grubun diğer maçında Yunanistan, Lihtenştayn’ı 8-0 yendi.

Turnuva formatı ve ileri tarih

2025-2026 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası'nda toplam 13 grup bulunuyor. Her gruptan ilk iki sırayı alan takımlar ile en iyi üçüncü takım Elit Tur’a yükselecek. Ayrıca sıralamada birinci sırada bulunan İspanya da 2026 bahar aylarında Elit Tur’da yer alacak.

Elit Tur’da gruplarını lider bitiren 7 takımın yanı sıra ev sahibi Galler, 2026 yazında finallerde karşı karşıya gelecek. Ev sahibi Galler, 2026 yazındaki finallere doğrudan katılacak.

U19 MİLLİ TAKIM, BELARUS'U 2-0 YENEREK ELİT TUR'A YÜKSELDİ

U19 MİLLİ TAKIM, BELARUS'U 2-0 YENEREK ELİT TUR'A YÜKSELDİ

İLGİLİ HABERLER

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Deaflympics 2025: Futbol ve Hentbol Millileri Tokyo’da Kayıpsız İlerliyor
2
İspanya - Türkiye maçını Felix Zwayer yönetecek
3
Özbelsan Sivasspor, Esenler Erokspor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürüyor
4
Erzincan Grekoromen Takımı 1. Lig'de Yarı Finalde
5
Alp Aksoy: 2030'da İlk Türk Formula 1 Pilotu Hedefi
6
Madalya Hedefi ve Depreme Saygı: Sevilay Öztürk'ün Hikayesi
7
Mersin'de 9. Uluslararası Satranç Turnuvası'nda Ödüller Sahiplerini Buldu

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?