UEFA, Adana Demirspor'a vadesi geçmiş borçlar nedeniyle Avrupa kupalarından men cezası verdi

UEFA'dan Adana Demirspor'a 1 yıl men cezası

Trendyol Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'a UEFA'dan kötü bir haber geldi. UEFA, kulübün vadesi geçmiş borçları nedeniyle Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası verdi.



Adana Demirspor, geçtiğimiz günlerde FIFA tarafından da cezalandırılmıştı. FIFA, Adana Demirspor'a eski teknik direktörü Patrick Kluivert'a ödenmeyen borç sebebiyle üç dönem transfer yasağı getirmişti. Kluivert, sezon başında kulübe katılmış ancak yaşanan olumsuz sonuçların ardından Aralık ayında kulüple yollarını ayırmıştı. Bu ardışık cezalar, kulübün gelecek dönemlerdeki performansını etkileyebilir.