UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu Başlıyor

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu Maç Programı

Yarın, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. eleme turu ilk maçları heyecanla başlayacak. Bu organizasyonda yer alan Türk ekiplerinden Trabzonspor, Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile mücadele edecek.

Maç Takvimi

Trabzonspor ve Ruzomberok karşılaşması, yarın saat TSİ 19.30'da oynanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bu prestijli turnuvasında 9 önemli mücadele gerçekleştirilecek. İşte yarın oynanacak maçların listesi:

19.00 Wisła Krakow (Polonya) - Rapid Wien (Avusturya)

Wisła Krakow (Polonya) - Rapid Wien (Avusturya) 19.30 Ruzomberok (Slovakya) - Trabzonspor

Ruzomberok (Slovakya) - Trabzonspor 20.00 Corvinul Hunedoara (Romanya) - HNK Rijeka (Hırvatistan)

Corvinul Hunedoara (Romanya) - HNK Rijeka (Hırvatistan) 20.00 Molde (Norveç) - Silkeborg (Danimarka)

Molde (Norveç) - Silkeborg (Danimarka) 20.00 Sheriff (Moldova) - Elfsborg (İsveç)

Sheriff (Moldova) - Elfsborg (İsveç) 21.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Botev Plovdiv (Bulgaristan)

Panathinaikos (Yunanistan) - Botev Plovdiv (Bulgaristan) 21.30 Kilmarnock (İskoçya) - Cercle Brugge (Belçika)

Kilmarnock (İskoçya) - Cercle Brugge (Belçika) 21.30 Ajax (Hollanda) - Vojvodina (Sırbistan)

Ajax (Hollanda) - Vojvodina (Sırbistan) 22.30 Braga (Portekiz) - Maccabi Petah-Tikva (İsrail)

Futbolseverler için keyifli bir akşam olması bekleniyor. Trabzonspor'un Ruzomberok karşısında alacağı sonuç, turdaki şanslarını belirleyecek önemli bir etken.