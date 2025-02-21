UEFA Avrupa Ligi Gol Krallığı Yarışında Faslı İsimler Zirvede

Faslı Forvetler Zirvede Yarışıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde gol krallığı yarışında Yunanistan ekibi Olympiakos'un 31 yaşındaki Faslı forveti Ayoub El Kaabi, 7 gol ile zirvede yer alıyor. FATİH EREL - Bu yılki organizasyonda son 16 turu öncesi, El Kaabi'nin hemen arkasında Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri bulunuyor. En-Nesyri, toplamda 6 gol attı ve zirve takibine devam ediyor.

Fenerbahçe'nin Başarısı

Fenerbahçe, Belçika'nın Anderlecht takımı ile oynadığı rövanş maçında 2-2 berabere kalarak son 16 takım arasına adını yazdırdı. Bu süreçte En-Nesyri de bir gol atarak takımın başarısına katkıda bulundu.

El Kaabi'nin Başarısı

Ayoub El Kaabi, geçtiğimiz sezon UEFA Konferans Ligi'nde 11 golle gol kralı unvanını kazanmıştı. Bu sezon ise Olympiakos'un son 16 turunda hangi takımla karşılaşacağı merak konusu. Olası rakipler arasında Fenerbahçe ya da Norveç'in Bodo/Glimt takımı bulunuyor.

Osimhen ve Diğer Sıradışılar

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 6 gol atmasına rağmen, sarı-kırmızılı takımın organizasyona veda etmesi nedeniyle gol krallığı yarışına devam edemedi.

Diğer 6 gol atan oyuncular arasında Barnabas Varga (Ferencvaros) ve Samu Aghehowa (Porto) da bulunuyor. Her iki oyuncunun takımları da son 16 turuna çıkma başarısını gösteremedi.

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