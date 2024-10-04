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UEFA Avrupa Ligi İkinci Haftası Sonuçları Açıklandı

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın performanslarıyle dikkat çeken UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftası tamamlandı.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 00:22
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 00:22
UEFA Avrupa Ligi İkinci Haftası Sonuçları Açıklandı

UEFA Avrupa Ligi İkinci Hafta Maçları Sonuçlandı

Avrupa futbolunun prestijli organizasyonlarından biri olan UEFA Avrupa Ligi, ikinci hafta maçlarıyla devam etti. Bu haftada 18 karşılaşma oynandı ve Türk takımlarının performansı merakla takip edildi.

Türk Takımlarının Performansı

Galatasaray, Letonya'nın RFS takımıyla oynadığı maçta 2-2 berabere kalırken, Fenerbahçe deplasmanda Twente ile 1-1 eşitlik yakaladı. Ancak Beşiktaş, evinde Eintracht Frankfurt karşısında 3-1'lik bir mağlubiyet aldı.

Maç Sonuçları

İlk haftadan sonra puanlarını artırmayı hedefleyen Türk takımları, aldıkları sonuçlarla birlikte bir kez daha dikkat çekti:

  • Hoffenheim (Almanya) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-0
  • Olympiakos (Yunanistan) - Braga (Portekiz): 3-0
  • Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Midtjylland (Danimarka): 0-2
  • Real Sociedad (İspanya) - Anderlecht (Belçika): 1-2
  • Karabağ (Azerbaycan) - Malmö (İsveç): 1-2
  • RFS (Letonya) - Galatasaray: 2-2
  • Slavia Prag (Çekya) - Ajax (Hollanda): 1-1
  • Ferencvaros (Macaristan) - Tottenham (İngiltere): 1-2
  • Lazio (İtalya) - Nice (Fransa): 4-1
  • Rangers (İskoçya) - Olimpik Lyon (Fransa): 1-4
  • Viktoria Plzen (Çekya) - Ludogorets (Bulgaristan): 0-0
  • Elfsborg (İsveç) - Roma (İtalya): 1-0
  • Porto (Portekiz) - Manchester United (İngiltere): 3-3
  • Athletic Bilbao (İspanya) - AZ Alkmaar (Hollanda): 2-0
  • PAOK (Yunanistan) - FCSB (Romanya): 0-1
  • Beşiktaş - Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-3
  • Union Saint-Gilloise (Belçika) - Bodo/Glimt (Norveç): 0-0
  • Twente (Hollanda) - Fenerbahçe: 1-1

Bu sonuçların ardından Galatasaray ve Fenerbahçe puanını 4'e yükseltirken, Beşiktaş bu haftayı puansız kapattı.

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