UEFA'dan beklenmedik Fenerbahçe kararı

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk yarışında olan Fenerbahçe Avrupa'da kazanmaya devam ederken çeyrek final için nefesler tutuldu. Olympiakos ile eşleşen sarı-lacivertliler, ilk maçına 11 Nisan'da Yunanistan'da sahada yer alacak. Rövanş mücadelesi ise 18 Nisan'da Kadıköy'de gerçekleşecek.



YUNAN BASININDAN YENİ İDDİA

Olympiakos'u eLEYEREK UEFA Konferans Ligi'nde yarı finale yükselmeyi hedefleyen sarı lacivertli takım ile ilgili Yunan basınından çarpıcı bir iddia geldi. Gazzetta'nın haberine göre Fenerbahçe, UEFA'dan gelen seyirci deplasman yasağından ötürü 11 Nisan'da Atina'daki karşılaşmada taraftarları sahada yer almayacak. 18 Nisan'da İstanbul'da oynanacak rövanş maçı içinde aynı durum yaşanacaktır.



TEK NEDEN 'GÜVENLİK'

UEFA'dan gelen kararla beraber Fenerbahçeli taraftarlar Atina'da olurken Olympiakoslu taraftarlar ise İstanbul'da tribünde yer almayacak. UEFA'nın güvenlik nedeninden ötürü Türkiye'deki Olympiakos maçlarından ötürü benzer uygulamalar yaşandı.

