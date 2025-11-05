UEFA Gençlik Ligi: Trabzonspor U19 0-1 HJK Helsinki — Turnuvaya Veda

Maç Özeti

Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında sahasında HJK Helsinki ile karşılaştı. Bordo-mavililer, karşılaşmadan 0-1 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti.

Maçın tek golünü Toivo Mero kaydetti; gol 58. dakikada geldi ve skoru belirledi.

İlk Maçın Sonucu

İlk maçta bordo-mavililer deplasmanda HJK Helsinki ile 2-2 berabere kalmıştı. Bu sonuçla HJK Helsinki, toplamda tur atlayan taraf oldu.

