UEFA Gençlik Ligi: Trabzonspor U19 0-1 HJK Helsinki — Turnuvaya Veda

Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi 2. Eleme Turu rövanşında HJK Helsinki'ye 1-0 yenilerek turnuvadan elendi; Toivo Mero 58'de golü attı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 20:45
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 20:45
UEFA Gençlik Ligi: Trabzonspor U19 0-1 HJK Helsinki — Turnuvaya Veda

UEFA Gençlik Ligi: Trabzonspor U19 0-1 HJK Helsinki — Turnuvaya Veda

Maç Özeti

Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında sahasında HJK Helsinki ile karşılaştı. Bordo-mavililer, karşılaşmadan 0-1 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti.

Maçın tek golünü Toivo Mero kaydetti; gol 58. dakikada geldi ve skoru belirledi.

İlk Maçın Sonucu

İlk maçta bordo-mavililer deplasmanda HJK Helsinki ile 2-2 berabere kalmıştı. Bu sonuçla HJK Helsinki, toplamda tur atlayan taraf oldu.

TRABZONSPOR U19 TAKIMI ,UEFA GENÇLİK LİGİ 2. ELEME TURU’NDA SAHASINDA HJK HELSİNKİ İLE KARŞILAŞTI....

TRABZONSPOR U19 TAKIMI ,UEFA GENÇLİK LİGİ 2. ELEME TURU’NDA SAHASINDA HJK HELSİNKİ İLE KARŞILAŞTI. MÜSABAKAYI BORDO-MAVİLİLER 1-0 KAYBEDEREK TURNUVADAN ELENDİ.

TRABZONSPOR U19 TAKIMI ,UEFA GENÇLİK LİGİ 2. ELEME TURU’NDA SAHASINDA HJK HELSİNKİ İLE KARŞILAŞTI....

İLGİLİ HABERLER

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
UEFA Gençlik Ligi: Trabzonspor U19 0-1 HJK Helsinki — Turnuvaya Veda
2
Trabzonspor 2-1 Beşiktaş — Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
3
Galatasaray'da Atatürk, Tevfik Fikret ve Ali Sami Yen Anıt Heykeli Açıldı
4
EAFF 2025: Türkiye 5-1 İngiltere — Milliler İkinci Oldu
5
Trendyol 1. Lig: Amed Sportif Faaliyetler, Adana Demirspor'u 8-1'le Şok Etti
6
17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri Kocaeli'de Başladı

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi