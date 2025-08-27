UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi: ABB FOMGET Slavia Prag'a 2-1 Yenildi

ABB FOMGET Slavia Prag'a 2-1 Mağlup Oldu

Helsinki'de oynanan yarı finalde Çekya temsilcisi üstünlüğü korudu

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, Finlandiya'da düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu yarı final maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag'a 2-1 yenildi.

Müsabaka, başkent Helsinki'nin ev sahipliğinde oynanan 7. grup yarı final karşılaşması kapsamında Helsinki Futbol Stadı'nda gerçekleşti. Karşılaşmada dakikalar 46'yı gösterdiğinde Mclaughlin ve 49. dakikada Svitkova fileleri havalandırarak Slavia Prag'ı 2-0 öne geçirdi.

ABB FOMGET, maçın son bölümünde 90. dakikada penaltı kazandı ancak bu fırsatı değerlendiremedi. Penaltıyı kaçıran Armisa Kuç, 90+5. dakikada attığı kafa golüyle farkı 1'e indirdi ve skoru 2-1'e taşıdı.

Maçın 89. dakikasında Slavia Prag oyuncusu Polcarova kırmızı kart görürken, mücadeleyi Çekya temsilcisi 2-1 kazandı.

ABB FOMGET, 30 Ağustos'ta Valerenga-Helsinki maçının kaybedeniyle karşılaşarak UEFA Avrupa Ligi'ne kalabilmek için mücadele edecek.