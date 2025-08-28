DOLAR
UEFA Konferans Ligi: Başakşehir, Universitatea Craiova'ya 3-1 Yenilerek Veda Etti

Universitatea Craiova, play-off rövanşında İstanbul Başakşehir'i 3-1 yenerek turuncu-lacivertlilerin UEFA Konferans Ligi'ne veda etmesine yol açtı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 22:31
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 22:31
UEFA Konferans Ligi play-off turu: Universitatea Craiova 3 - İstanbul Başakşehir 1

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında konuk olduğu Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'ya 3-1 yenildi.

Turuncu-lacivertli ekip, bu sonuçla UEFA Konferans Ligi'ne veda etti. İlk karşılaşmada da rakibine 2-1 mağlup olan Başakşehir, organizasyona veda etti.

Maç Detayı

60. dakikada Shomurodov'un pasıyla penaltı noktasının sağında topla buluşan Kemen'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta çıktı.

67. dakikada Operi'nin sol taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi önündeki Opoku'nun kafa vuruşunda top kale direğinin üstünden auta gitti.

81. dakikada Universitatea Craiova farkı 2'ye çıkardı. Mekvabishvili'nin pasında altıpas çizgisinin önünde topla buluşan Nsimba, yaptığı vuruşla ağları sarstı: 3-1.

Romanya ekibi, karşılaşmayı 3-1 kazandı ve tur atlayan taraf oldu.

