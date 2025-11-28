UEFA Konferans Ligi: Breidablik 2-2 Samsunspor — Mouandilmadji çift attı

UEFA Konferans Ligi: Breidablik 2-2 Samsunspor
UEFA Konferans Ligi 4. hafta karşılaşmasında Samsunspor, deplasmanda İzlanda temsilcisi Breidablik ile 2-2 berabere kalarak grubundaki liderliğini sürdürdü.
Maçtan dakikalar (Özet)
48. dakikada Zeki’nin kullandığı kornerde Mouandilmadji’nin volesinde top direkten oyun alanına döndü.
55. dakikada Holse’nin ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mouandilmadji’nin sert şutunda top filelerle buluştu. 1-2
72. dakikada çalımlarla Samsunspor ceza sahasına giren Omarsson’un pasında Kristinson’un şutunda top ağlara gitti. 2-2
81. dakikada kornerde topu önünde bulan Emre Kılıç’ın şutunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.
85. dakikada Polat Yaldır’ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mouandilmadji’nin vuruşunda top kaleci Einarsson’dan döndü.
Stat ve hakemler
Stat: Laugardalsvöllur
Hakemler: Denys Shurman, Semen Shlonchak, Valentyn Kutsev
Kadro ve teknik ekipler
Breidablik: Ari Einarsson, Valgeir Valgeirsson (Andri Yeoman dk. 70), Damir Muminovic, Viktor Margeirsson, David Ingvarsson, Höskuldur Gunnlaugsson, Karl Einarsson (Kristinn Steindorsson dk. 82), Anton Ludviksson (Gabriel Hallsson dk. 70), Oli Omarsson, Aron Bjarnason (Kristofer Kristinsson dk. 80), Agust Thorsteinsson
Yedekler: Berg Snholm, Arnor Jonsson, Kristinn Jonsson, Orri Gunnleifsson, Kristinn Björgvinsson, Thorleifur Ulfarsson, Tobias Thomsen, Gudmundur Magnusson
Teknik Direktör: Olafur Skulason
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Joe Mendes dk. 65), Toni Borevkovic, Rick van Drongelen, Logi Tomasson (Soner Gönül dk. 75), Yunus Emre Çift (Soner Aydoğdu dk. 46), Antoine Makoumbou, Carlo Holse, Emre Kılınç, Anthony Musaba (Polat Yaldır dk. 75), Marius Mouandilmadji
Yedekler: Albert Posiadala, Efe Törüz, Tahsin Bülbül, Franck Atoen
Teknik Direktör: Thomas Reis
Goller ve kartlar
Goller: Mouandilmadji (dk. 20 ve 55) (Samsunspor), Ingvarsson (dk. 6), (Kristinsson dk. 72) (Breidablik)
Sarı kart: Muminovic (Breidablik)
