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UEFA Konferans Ligi: Celje, RAMS Başakşehir'i İlk Yarıda Geçti

Celje, UEFA Konferans Ligi'nde RAMS Başakşehir'i ilk yarıda 3-0 geride bıraktı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 20:39
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 20:39
UEFA Konferans Ligi: Celje, RAMS Başakşehir'i İlk Yarıda Geçti

UEFA Konferans Ligi'nde İlk Yarı Sonucu

Slovenya temsilcisi Celje, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı, ev sahibi takımın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İlk Yarıda Yaşanan Gelişmeler

Karşılaşmanın başlama düdüğünden yalnızca 3 dakika sonra Başakşehir çok önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Berat'ın pasıyla Celje ceza sahasında Pelkas, kaleci Rozman ile karşı karşıya kalmasına rağmen topu kaleciye kaptırdı.

5. dakikada ev sahibi ekip, ilk golü buldu. Kucys'un ceza yayı önünden çektiği şut, kaleci Deniz'den sekti ve altı pas önünde Svetlin topu kontrol ederek meşin yuvarlağı ağlara göndermeyi başardı: 1-0.

28. dakikada Celje, etkili bir atak geliştirdi. Sağ kanattan Matko'nun ceza sahasına gönderdiği yerden topu, ceza yayında kontrol eden Zabukovnik'in sert şutu, kaleci Deniz tarafından köşeden çıkartıldı.

30. dakikada Celje, ikinci golünü aldı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Kucys'un arka direğe gönderdiği yerden topa Brnic, gelişine vurdu ve sonucu 2-0 yaptı.

35. dakikada Celje, farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan gelen atakta, ceza sahasına çevrilen top Seslar'ın önünde kaldı. Onun şutunda Ba'nın ters kafa vuruşuyla top ağlara gitti: 3-0.

Sonuç olarak, maçın ilk yarısı Celje'nin 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

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