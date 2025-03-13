UEFA Konferans Ligi'nde Çeyrek Final Heyecanı: Celje, Rapid Wien, Djurgarden ve Jagiellonia Yükseldi

Dört takım çeyrek finale yükseldi: Celje, Rapid Wien, Djurgarden ve Jagiellonia, rövanş maçlarını kazandı.

Yayın Tarihi: 13.03.2025 23:42
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 23:42
UEFA Konferans Ligi'nde Çeyrek Final Heyecanı: Celje, Rapid Wien, Djurgarden ve Jagiellonia Yükseldi

UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu Tamamlandı

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda, 4 rövanş karşılaşması TSİ 20.45'te sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonlarından biri olan UEFA Konferans Ligi'nde, çeyrek finale kalan takımlar belli oldu. Celje, Rapid Wien, Djurgarden ve Jagiellonia, rakiplerini mağlup ederek bir üst tura adını yazdırdı.

Maç Sonuçları

Alınan sonuçlar ise şu şekilde:

  • Cercle Brugge (Belçika) - Jagiellonia (Polonya): 2-0 (0-3)
  • Lugano (İsviçre) - Celje (Slovenya): 5-4 (Penaltılarla 1-3) (0-1)
  • Rapid Wien (Avusturya) - Borac (Bosna Hersek): 2-1 (Uzatmalarda) (1-1)
  • Djurgarden (İsveç) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-0 (0-1)

Heyecan dolu geçmiş olan bu karşılaşmalar, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Çeyrek finale yükselen takımların performansı merakla bekleniyor.

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