UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu Rövanş Maçları Yarın Sahne Alacak

UEFA Konferans Ligi'nde Rövanş Heyecanı

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçları yarın gerçekleştirilecek. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki üçüncü en önemli kupasında, 8 karşılaşma ile play-off etabı sona erecek.

Rakiplerini eleyerek bir üst tura geçecek takımlar, ismini son 16 turuna yazdıracak. Bu aşamada, Chelsea, Vitoria Guimaraes, Fiorentina, Rapid Wien, Djurgarden, Lugano, Legia Varşova ve Cercle Brugge gibi önemli ekipler yer alacak. Son 16 turunun kura çekimi ise 21 Şubat Cuma günü yapılacak.

Rövanş Maçları Programı

Yarın oynanacak rövanş maçlarının programı ise şu şekilde:

20.45 Real Betis (İspanya) - Gent (Belçika) (3-0)

20.45 Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Borac (Bosna Hersek) (0-1)

20.45 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) (1-1)

20.45 Heidenheim (Almanya) - Kopenhag (Danimarka) (2-1)

23.00 Jagiellonia (Polonya) - TSC (Sırbistan) (3-1)

23.00 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Celje (Slovenya) (2-2)

23.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Vikingur (İzlanda) (1-2)

23.00 Shamrock Rovers (İrlanda) - Molde (Norveç) (1-0)

Bütün gözler bu önemli maçlarda ve hangi takımların bir sonraki aşamada yer alacağına çevrildi.