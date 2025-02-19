UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu Rövanş Maçları Yarın Sahne Alacak

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu rövanş maçları yarın başlayacak ve son 16 takımı belirlenecek.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 11:04
UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu Rövanş Maçları Yarın Sahne Alacak

UEFA Konferans Ligi'nde Rövanş Heyecanı

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçları yarın gerçekleştirilecek. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki üçüncü en önemli kupasında, 8 karşılaşma ile play-off etabı sona erecek.

Rakiplerini eleyerek bir üst tura geçecek takımlar, ismini son 16 turuna yazdıracak. Bu aşamada, Chelsea, Vitoria Guimaraes, Fiorentina, Rapid Wien, Djurgarden, Lugano, Legia Varşova ve Cercle Brugge gibi önemli ekipler yer alacak. Son 16 turunun kura çekimi ise 21 Şubat Cuma günü yapılacak.

Rövanş Maçları Programı

Yarın oynanacak rövanş maçlarının programı ise şu şekilde:

  • 20.45 Real Betis (İspanya) - Gent (Belçika) (3-0)
  • 20.45 Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Borac (Bosna Hersek) (0-1)
  • 20.45 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) (1-1)
  • 20.45 Heidenheim (Almanya) - Kopenhag (Danimarka) (2-1)
  • 23.00 Jagiellonia (Polonya) - TSC (Sırbistan) (3-1)
  • 23.00 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Celje (Slovenya) (2-2)
  • 23.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Vikingur (İzlanda) (1-2)
  • 23.00 Shamrock Rovers (İrlanda) - Molde (Norveç) (1-0)

Bütün gözler bu önemli maçlarda ve hangi takımların bir sonraki aşamada yer alacağına çevrildi.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Savate ile Avrupa ve Dünya'da Söz Sahibi Olacak
2
Dusan Alimpijevic: Beşiktaş ile THY Avrupa Ligi'nde oynamak en büyük hayalim
3
A Milli Basketbol Takımı'nın İtalya ile Tarihçesi: 2 Galibiyet 31 Yenilgi
4
A Milli Kadın Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti Maçına Hazırlanıyor
5
Milli Boksör Elif Güneri, Dünya Şampiyonluğu İçin Hazırlanıyor
6
UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu Rövanş Maçları Yarın Sahne Alacak
7
Kalorifer Dairesinden Şampiyon Judocular Yetişiyor

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı