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UEFA Konferans Ligi Rövanş Maçları: Tur Atlayan Takımlar

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda rövanş maçları sona erdi, 6 takım bir üst tura yükseldi.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 00:48
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 00:48
UEFA Konferans Ligi Rövanş Maçları: Tur Atlayan Takımlar

UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu Devam Ediyor

UEFA Konferans Ligi'nin 2. eleme turunda rövanş heyecanı sürdü. Bugün oynanan 6 rövanş maçı sonucunda önemli gelişmeler yaşandı.

Rövanş Maçlarının Sonuçları

Oynanan rövanş karşılaşmalarında göz dolduran performans sergileyen takımlardan bazıları şunlar:

  • Auda - Cliftonville: 2-0 (İlk Maç: 2-1)
  • Hacken - F91 Diddeleng: 0-0 (İlk Maç: 2-1)
  • Fehervar - Sumqayıt: 6-1 (İlk Maç: 6-2)
  • Austria Wien - Ilves: 4-3 (İlk Maç: 1-2) (4-5 Penaltılarla)
  • Spartak Trnava - Sarajevo: 3-0 (İlk Maç: 0-0)
  • Mornar Bar - Radnicki 1923: 2-1 (İlk Maç: 0-1) (4-3 Penaltılarla)

Rövanş maçlarının ardından Auda (Letonya), Hacken (İsveç), Fehervar (Macaristan), Spartak Trnava (Slovakya), Ilves (Finlandiya) gibi takımlar bir üst tura yükselmeyi başardı. 2. eleme turu maçları yarın oynanacak rövanşların ardından sonuçlanacak.

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