UEFA Konferans Ligi Rövanş Maçları: Tur Atlayan Takımlar

UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu Devam Ediyor
UEFA Konferans Ligi'nin 2. eleme turunda rövanş heyecanı sürdü. Bugün oynanan 6 rövanş maçı sonucunda önemli gelişmeler yaşandı.
Rövanş Maçlarının Sonuçları
Oynanan rövanş karşılaşmalarında göz dolduran performans sergileyen takımlardan bazıları şunlar:
- Auda - Cliftonville: 2-0 (İlk Maç: 2-1)
- Hacken - F91 Diddeleng: 0-0 (İlk Maç: 2-1)
- Fehervar - Sumqayıt: 6-1 (İlk Maç: 6-2)
- Austria Wien - Ilves: 4-3 (İlk Maç: 1-2) (4-5 Penaltılarla)
- Spartak Trnava - Sarajevo: 3-0 (İlk Maç: 0-0)
- Mornar Bar - Radnicki 1923: 2-1 (İlk Maç: 0-1) (4-3 Penaltılarla)
Rövanş maçlarının ardından Auda (Letonya), Hacken (İsveç), Fehervar (Macaristan), Spartak Trnava (Slovakya), Ilves (Finlandiya) gibi takımlar bir üst tura yükselmeyi başardı. 2. eleme turu maçları yarın oynanacak rövanşların ardından sonuçlanacak.