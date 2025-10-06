UEFA onayladı: Villarreal-Barcelona Miami'de, Milan-Como Perth'te

UEFA onayıyla iki maç yurt dışında oynanacak
Villarreal-Barcelona Miami'de, Milan-Como Perth'te
UEFA, İspanya LaLiga'dan Villarreal-Barcelona ve İtalya Serie A'dan Milan-Como karşılaşmalarının ülke dışında oynanmasına onay verdi.
Kurumdan yapılan açıklamada, kulüplerin taleplerinin mevzuattaki boşluklar nedeniyle gönülsüz ve "istisnai" olarak onaylandığı belirtildi.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, bu kararı üzücü bulduğunu vurgulayarak, "Emsal teşkil edecek şekilde değerlendirilmemelidir." ifadelerini kullandı.
LaLiga'daki Villarreal-Barcelona maçı ABD'nin Miami şehrinde, Serie A'daki Milan-Como karşılaşması ise Avustralya'nın Perth kentinde oynanacak.