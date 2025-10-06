UEFA onayladı: Villarreal-Barcelona Miami'de, Milan-Como Perth'te

UEFA, Villarreal-Barcelona ve Milan-Como maçlarının sırasıyla Miami ve Perth'te oynanmasını mevzuattaki boşluklar nedeniyle istisnai olarak onayladı.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 20:19
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 20:19
UEFA onayladı: Villarreal-Barcelona Miami'de, Milan-Como Perth'te

UEFA onayıyla iki maç yurt dışında oynanacak

Villarreal-Barcelona Miami'de, Milan-Como Perth'te

UEFA, İspanya LaLiga'dan Villarreal-Barcelona ve İtalya Serie A'dan Milan-Como karşılaşmalarının ülke dışında oynanmasına onay verdi.

Kurumdan yapılan açıklamada, kulüplerin taleplerinin mevzuattaki boşluklar nedeniyle gönülsüz ve "istisnai" olarak onaylandığı belirtildi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, bu kararı üzücü bulduğunu vurgulayarak, "Emsal teşkil edecek şekilde değerlendirilmemelidir." ifadelerini kullandı.

LaLiga'daki Villarreal-Barcelona maçı ABD'nin Miami şehrinde, Serie A'daki Milan-Como karşılaşması ise Avustralya'nın Perth kentinde oynanacak.

İLGİLİ HABERLER

28-29 Ekim 2025 Tatil Rehberi: Cumhuriyet Bayramı Yarım Gün mü, Kimler Tatil?

Fatura Desteği: Devlet, Belediyeler ve Bankalar 2.000 TL'ye Kadar Destek Sağlıyor

6 Ekim 2025: İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İETT Açıkladı

2025'te Dev Hibe: Ziraat Bankası ile Traktör ve Tarım Ekipmanı Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Duplantis, Sırıkla Atlama Dünya Rekorunu 11. Kez Kırdı
2
Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'a sert eleştiriler yönelterek Fenerbahçe'deki tansiyonu yükseltti
3
Akdeniz Ülkeleri Cimnastik Birliği Şampiyonası: Türkiye 4 Madalya
4
FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a 6 Puan Silme Cezası
5
Tekerlekli Sandalye Erkek Basketbol Milli Takımı, Saraybosna'da Avrupa Şampiyonası'nda
6
Nesine 2. Lig 7. Hafta: Güzide Gebzespor ve Batman Petrolspor Zirveyi Korudu

DKMP 2025: 240 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 7-17 Ekim

Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması

Lise 2 Yıl mı Oluyor? Bakan Tekin'den 4+4+4 ve Zorunlu Eğitim Açıklaması

Emekli Kartıyla 2025’te Hangi Hizmetler Ücretsiz? Tam Rehber

Fatura Desteği: Devlet, Belediyeler ve Bankalar 2.000 TL'ye Kadar Destek Sağlıyor

6 Ekim 2025: İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İETT Açıkladı

Güllü'nün Ölümünde Sır Perdesi: Menajer Çiğdem Deniz Emir'den İlk İtiraf

Bakan Tekin'den 10 Bin Öğretmen Ataması Müjdesi: Takvim 24 Kasım'da Açıklanacak

Aynadaki Yabancı Gerçek mi? ATV'nin Yeni Dizisi Tartışma Yarattı

28-29 Ekim 2025 Tatil Rehberi: Cumhuriyet Bayramı Yarım Gün mü, Kimler Tatil?

TBMM'ye Gelen Teklife Göre Trafik Cezaları Tarihi Artışta: 100.000 TL'den Başlıyor

2025'te Dev Hibe: Ziraat Bankası ile Traktör ve Tarım Ekipmanı Desteği