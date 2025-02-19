UEFA Şampiyonlar Ligi: 4 Takım Son 16'ya Yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son Gelişmeler

Bugün gerçekleştirilen dört maçın ardından Benfica, Bayern Münih, Club Brugge ve Feyenoord, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükselerek büyük bir başarı elde etti.

Avrupa'nın en prestijli kulüpler arası futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin play-off turundaki rövanş maçları sonucu bu dört takım, gruptan çıkan takımlar arasına adlarını yazdırdılar.

Önceden, ligdeki 8 maç sonucunda Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa doğrudan son 16 turuna yükselmişti.

Play-off aşamasında mücadele etmeye hak kazanan diğer takımlar arasında ise Atalanta, Borussia Dortmund, Real Madrid, Milan, PSV, Paris Saint-Germain, Monaco, Brest, Juventus, Celtic, Manchester City ve Sporting Lizbon yer alıyor.

Rövanş Maçlarının Sonuçları

Bugün oynanan rövanş karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:

Milan (İtalya)- Feyenoord (Hollanda): 1-1

(İtalya)- (Hollanda): 1-1 Atalanta (İtalya)- Club Brugge (Belçika): 1-3

(İtalya)- (Belçika): 1-3 Bayern Münih (Almanya)- Celtic (İskoçya): 1-1

(Almanya)- (İskoçya): 1-1 Benfica (Portekiz)-Monaco (Fransa): 3-3

Yarın Oynanacak Maçlar

Yarın gerçekleştirilecek maç programı ise şu şekildedir:

20.45: Borussia Dortmund (Almanya) - Sporting (Portekiz)

(Almanya) - (Portekiz) 23.00: Paris Saint-Germain (Fransa) - Brest (Fransa)

(Fransa) - (Fransa) 23.00: Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)

(İspanya) - (İngiltere) 23.00: PSV (Hollanda) - Juventus (İtalya)

Sonuçlar ve gelecek maçlar merakla bekleniyor. Hangi takımların bir üst tura yükseleceği ise heyecanla takip edilecek.