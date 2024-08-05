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UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri Play-off Turu Eşleşmeleri Açıklandı

Galatasaray, Young Boys ile; Fenerbahçe ise Lille ile karşılaşacak. İlk maçlar 20-21 Ağustos'ta başlayacak.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 13:42
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 13:42
UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri Play-off Turu Eşleşmeleri Açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri Play-off Turu Eşleşmeleri Açıklandı

UEFA, Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu kura çekimini İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirdi. Türkiye'nin temsilcileri Galatasaray ve Fenerbahçe bu kura çekiminde yer aldı.

Galatasaray'ın Eşleşmesi

Galatasaray, kura sonucunda İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşılaşmaya hak kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, bu eşleşme ile play-off turuna katılıyor.

Fenerbahçe'nin Rakibi

Üçüncü eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla mücadele edecek olan Fenerbahçe, eğer bu turu geçerse Çekya'nın Slavia Prag takımı ile Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımı arasındaki eşleşmeden galip çıkacak olan ekip ile play-off turunda karşılaşacak.

Maç Tarihleri

Play-off turunun ilk maçları 20-21 Ağustos 2023 tarihlerinde, rövanş maçları ise 27-28 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak. Galatasaray ilk maçı deplasmanda oynarken, Fenerbahçe'nin turu geçmesi durumunda ilk mücadeleye sahasında çıkacağı belirtildi.

Eşleşmeler

  • Young Boys (İsviçre) - Galatasaray
  • Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Karabağ (Azerbaycan) / Ludogorets (Bulgaristan)
  • Midtjylland (Danimarka) / Ferencvaros (Macaristan) - Slovan Bratislava (Slovakya) / APOEL (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
  • Jagiellonia (Polonya) / Bodo/Glimt (Norveç) - Kızılyıldız (Sırbistan)
  • Malmö (İsveç) / PAOK (Yunanistan) - Sparta Prag (Çekya) / FCSB (Romanya)
  • Fenerbahçe / Lille (Fransa) - Slavia Prag (Çekya) / Union Saint-Gilloise (Belçika)
  • Dinamo Kiev (Ukrayna) / Rangers (İskoçya) - Salzburg (Avusturya) / Twente (Hollanda)

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