UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri Play-off Turu Eşleşmeleri Açıklandı
UEFA, Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu kura çekimini İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirdi. Türkiye'nin temsilcileri Galatasaray ve Fenerbahçe bu kura çekiminde yer aldı.
Galatasaray'ın Eşleşmesi
Galatasaray, kura sonucunda İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşılaşmaya hak kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, bu eşleşme ile play-off turuna katılıyor.
Fenerbahçe'nin Rakibi
Üçüncü eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla mücadele edecek olan Fenerbahçe, eğer bu turu geçerse Çekya'nın Slavia Prag takımı ile Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımı arasındaki eşleşmeden galip çıkacak olan ekip ile play-off turunda karşılaşacak.
Maç Tarihleri
Play-off turunun ilk maçları 20-21 Ağustos 2023 tarihlerinde, rövanş maçları ise 27-28 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak. Galatasaray ilk maçı deplasmanda oynarken, Fenerbahçe'nin turu geçmesi durumunda ilk mücadeleye sahasında çıkacağı belirtildi.
Eşleşmeler
- Young Boys (İsviçre) - Galatasaray
- Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Karabağ (Azerbaycan) / Ludogorets (Bulgaristan)
- Midtjylland (Danimarka) / Ferencvaros (Macaristan) - Slovan Bratislava (Slovakya) / APOEL (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
- Jagiellonia (Polonya) / Bodo/Glimt (Norveç) - Kızılyıldız (Sırbistan)
- Malmö (İsveç) / PAOK (Yunanistan) - Sparta Prag (Çekya) / FCSB (Romanya)
- Fenerbahçe / Lille (Fransa) - Slavia Prag (Çekya) / Union Saint-Gilloise (Belçika)
- Dinamo Kiev (Ukrayna) / Rangers (İskoçya) - Salzburg (Avusturya) / Twente (Hollanda)