UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray 0-1 Union Saint-Gilloise — Promise David'in Golü

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Union Saint-Gilloise'ye 1-0 yenildi. Promise David 57'de gol, Arda Ünyay 89'da kırmızı kart gördü. Stat: Rams Park.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 23:03
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 23:03
UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray 0-1 Union Saint-Gilloise — Promise David'in Golü

UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray 0-1 Union Saint-Gilloise

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ye 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın tek golünü Promise David kaydederken, Galatasaray 89. dakikada Arda Ünyay'ın kırmızı kartıyla 10 kişi kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada: Raul Florucz'un pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Adem Zorgane yerden içeri çevirdi. Altıpas üzerinde Promise David'in vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağlarla buluştu. 0-1

73. dakikada: Zorgane'nin pasında topla buluşan Kevin Rodriguez, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kurtardı.

76. dakikada: Sağ kanattan Davinson Sanchez'in ortasında ceza sahası içi sağ çaprazdan Gabriel Sara'nın kafa vuruşunu kaleci Kjell Scherpen kornere çeldi.

89. dakikada: Sofiane Boufal, orta sahaya yakın bölgede Arda Ünyay'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Jose Maria Sanchez, Arda Ünyay'a ikinci sarı karttan kırmızı göstererek oyun alanı dışına gönderdi.

Detaylar

Stat: Rams Park

Hakemler: Jose Maria Sanchez, Raul Cabanero, Inigo Prieto

Kadrolar

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jabobs (Arda Ünyay dk. 53), Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi

Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Yusuf Kahraman, Ege Araç, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak, Çağrı Balta

Teknik Direktör: Okan Buruk

Union Saint-Gilloise: Kjell Scherpen, Kevin Mac Allister, Christian Burgess, Ross Sykes, Anan Khalaili, Adem Zorgane, Kamiel Can de Perre, Ousseynou Niang (Fedde Leysen dk. 90), Anouar Ait El Hadj (Sofiane Boufal dk. 71), Raul Florucz (Rob Schoofs dk. 71), Promise David (Kevin Rodriguez dk. 59)

Yedekler: Vic Chambaere, Mamadou Thierno Barry, Mathias Rasmussen, Guilherme Smith, Marc Giger, Louis Partis

Teknik Direktör: David Hubert

İstatistikler ve Kartlar

Gol: Promise David (dk. 57) (Union Saint-Gilloise)

Kırmızı kart: Arda Ünyay (dk. 89) (Galatasaray)

Sarı kartlar: İlkay Gündoğan, Lucas Torreira, Davinson Sanchez, Okan Buruk (Galatasaray); Promise David, Anan Khalaili (Union Saint-Gilloise)

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 5. HAFTASINDA GALATASARAY, KONUK ETTİĞİ BELÇİKA EKİBİ UNİON...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 5. HAFTASINDA GALATASARAY, KONUK ETTİĞİ BELÇİKA EKİBİ UNİON SAİNT-GİLLOİSE'YE 1-0 MAĞLUP OLDU.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 5. HAFTASINDA GALATASARAY, KONUK ETTİĞİ BELÇİKA EKİBİ UNİON...

İLGİLİ HABERLER

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Matthew Richardson, 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda Dünya Rekoru Kırdı
2
Arda Ünyay Şampiyonlar Ligi'nde İlk Maçı: 53'te Girdi, 89'da Kırmızı Kart
3
UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray 0-1 Union Saint-Gilloise — Promise David'in Golü
4
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 2. Kez Yenildi: Union Saint-Gilloise 1-0
5
Siirt’te Spor Yatırımları Hızlanıyor
6
TFF’den tepki çeken hareket: Hatayspor’a haciz gönderdi
7
Fenerbahçe Beko 66-64 Virtus Bologna | EuroLeague 13. Hafta

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi