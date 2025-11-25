UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray 0-1 Union Saint-Gilloise — Promise David'in Golü

UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray 0-1 Union Saint-Gilloise
UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ye 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın tek golünü Promise David kaydederken, Galatasaray 89. dakikada Arda Ünyay'ın kırmızı kartıyla 10 kişi kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada: Raul Florucz'un pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Adem Zorgane yerden içeri çevirdi. Altıpas üzerinde Promise David'in vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağlarla buluştu. 0-1
73. dakikada: Zorgane'nin pasında topla buluşan Kevin Rodriguez, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kurtardı.
76. dakikada: Sağ kanattan Davinson Sanchez'in ortasında ceza sahası içi sağ çaprazdan Gabriel Sara'nın kafa vuruşunu kaleci Kjell Scherpen kornere çeldi.
89. dakikada: Sofiane Boufal, orta sahaya yakın bölgede Arda Ünyay'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Jose Maria Sanchez, Arda Ünyay'a ikinci sarı karttan kırmızı göstererek oyun alanı dışına gönderdi.
Detaylar
Stat: Rams Park
Hakemler: Jose Maria Sanchez, Raul Cabanero, Inigo Prieto
Kadrolar
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jabobs (Arda Ünyay dk. 53), Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi
Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Yusuf Kahraman, Ege Araç, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak, Çağrı Balta
Teknik Direktör: Okan Buruk
Union Saint-Gilloise: Kjell Scherpen, Kevin Mac Allister, Christian Burgess, Ross Sykes, Anan Khalaili, Adem Zorgane, Kamiel Can de Perre, Ousseynou Niang (Fedde Leysen dk. 90), Anouar Ait El Hadj (Sofiane Boufal dk. 71), Raul Florucz (Rob Schoofs dk. 71), Promise David (Kevin Rodriguez dk. 59)
Yedekler: Vic Chambaere, Mamadou Thierno Barry, Mathias Rasmussen, Guilherme Smith, Marc Giger, Louis Partis
Teknik Direktör: David Hubert
İstatistikler ve Kartlar
Gol: Promise David (dk. 57) (Union Saint-Gilloise)
Kırmızı kart: Arda Ünyay (dk. 89) (Galatasaray)
Sarı kartlar: İlkay Gündoğan, Lucas Torreira, Davinson Sanchez, Okan Buruk (Galatasaray); Promise David, Anan Khalaili (Union Saint-Gilloise)
