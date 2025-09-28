UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray - Liverpool maçını Clement Turpin yönetecek

Maç bilgileri ve hakem heyeti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta karşılaşmasında Galatasaray, 30 Eylül Salı günü saat 22.00'de RAMS Park'ta İngiliz temsilci Liverpool ile karşılaşacak.

Müsabakayı Fransa Futbol Federasyonu hakemi Clement Turpin yönetecek. Yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages üstlenecek; dördüncü hakem ise Jeremy Stinat olacak.

Karşılaşmada video yardımcı hakem (VAR) koltuğunda Jerome Brisard yer alacak ve Brisard'ın yardımcısı Mathieu Vernice olarak belirlendi.

Bilgiler, UEFA'nın bilgilendirme sayfasında yer alan açıklamaya dayanmaktadır.