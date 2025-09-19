UEFA Şampiyonlar Ligi: İlk Hafta Tamamlandı — Barcelona ve Manchester City Galip Geldi

Şampiyonlar Ligi'nde İlk Hafta Sona Erdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni 36 takımlı formatında ilk hafta maçları 6 karşılaşma ile tamamlandı. Haftanın öne çıkan mücadelelerinde Barcelona ve Manchester City sahadan galip ayrıldı.

Newcastle United - Barcelona

St James' Park'ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. İkinci yarıda rakip fileleri sarsan isim Marcus Rashford oldu. Maçta; 58. dakikada Rashford'un kafa golü ile Barcelona öne geçti. 67. dakikada Rashford'un uzaktan isabetli vuruşu ile skor 2-0 oldu. Ev sahibi Newcastle, maçın 90. dakikasında Anthony Gordon ile gol bulsa da maç 2-1 Barcelona üstünlüğüyle sonuçlandı.

Manchester City - Napoli

Etihad Stadyumu'nda oynanan maçta Napoli, 21. dakikada Giovanni Di Lorenzo'nun kırmızı kart görmesi ile 10 kişi kaldı. İkinci yarıda temposunu yükselten Manchester City, 56. dakikada Erling Haaland ile öne geçti. 65. dakikada Jeremy Doku'nun golü farkı ikiye çıkardı ve mücadele 2-0 City galibiyetiyle tamamlandı.

Günün Diğer Sonuçları

Haftanın diğer karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle gerçekleşti:

Club Brugge (Belçika) - Monaco (Fransa): 4-1

Kopenhag (Danimarka) - Bayer Leverkusen (Almanya): 2-2

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Galatasaray (Türkiye): 5-1

Sporting Lizbon (Portekiz) - Kairat (Kazakistan): 4-1