UEFA Şampiyonlar Ligi: Milan ve Liverpool Karşı Karşıya! Dev Maçın Tüm Detayları

Milan ve Liverpool, Şampiyonlar Ligi Hangi Kanalda Şifresiz mi? Tabii ücretli mi ücretsiz mi? Tabii Şifresiz izle

UEFA Şampiyonlar Ligi, dev karşılaşmalara sahne olmaya devam ediyor. Bu hafta, İtalya’nın köklü kulübü Milan, İngiltere'nin güçlü ekiplerinden Liverpool’u ağırlayacak. San Siro’da oynanacak bu heyecan dolu mücadelede, futbolseverler dünya futbolunun iki devinin karşılaşmasını izleme şansı yakalayacak. Norveçli hakem Espen Eskas’ın yöneteceği maçta, Liverpool sahaya Premier Lig'deki başarılı performansını devam ettirme hedefiyle çıkarken, Milan ise ev sahibi avantajını kullanarak çıkışa geçmek istiyor.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Milan - Liverpool karşılaşması, 17 Eylül Salı günü saat 22:00’da başlayacak. Karşılaşma TRT’nin dijital platformu olan “tabii” üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler bu dev maçı kaçırmamak için platform üzerinden canlı yayın akışını takip edebilirler.

Bu karşılaşma, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sezon açılış maçlarından biri olacak ve izleyicilere unutulmaz bir futbol şöleni yaşatması bekleniyor.

MİLAN LİGE KÖTÜ BAŞLADI, ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE YÜKSELME PEŞİNDE

Milan, İtalya Serie A’da sezona beklenenden çok uzakta bir performansla başladı. Paulo Fonseca yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, ligde oynadığı 4 karşılaşmadan yalnızca bir galibiyet çıkarabildi. Bunun yanında 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrılan Milan, ligde istediği performansı gösteremedi. Bu sonuçlar, taraftarlar arasında hayal kırıklığı yaratırken, Milan Şampiyonlar Ligi’ne galibiyetle başlamak ve moral bulmak istiyor.

Kırmızı-siyahlıların kadrosunda dikkat çeken isimler arasında Christian Pulisic ve Rafael Leao bulunuyor. Her iki oyuncu da sezon başında sergiledikleri performansla öne çıkarken, Milan’ın hücum hattında kilit rol oynayacaklar. Özellikle Pulisic’in yaratıcı oyun kuruculuğu ve Leao’nun hızlı hücumları, Milan’ın gol yollarındaki en büyük silahları olacak.

LİVERPOOL LİGE FIRTINA GİBİ BAŞLADI

İngiliz temsilcisi Liverpool, Premier Lig’e oldukça başarılı bir giriş yaptı. Arne Slot yönetiminde ilk üç maçını galibiyetle tamamlayan Liverpool, son haftada Nottingham Forest karşısında 1-0’lık sürpriz bir mağlubiyet aldı. Bu yenilgiye rağmen takım genel anlamda ligde iyi bir performans sergiledi. Takımın hücum hattında en dikkat çeken isim ise Mısırlı yıldız Mohamed Salah oldu.

Salah, bu sezon şimdiye kadar Liverpool formasıyla çıktığı maçlarda 3 gol ve 3 asist yaparak takımının en skorer ismi konumunda. Mısırlı yıldızın Milan karşısında da Liverpool’un gol yollarındaki en büyük kozu olması bekleniyor.

DEVLER LİGİ’NDE DEV MÜCADELE

Milan ve Liverpool, Avrupa’nın en büyük arenalarından biri olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde tarihe geçmiş dev takımlar arasında yer alıyor. Milan, 7 kez bu kupayı kazanarak Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı ikinci takımı unvanını taşıyor. İtalyan ekibi, Real Madrid’in ardından en çok Şampiyonlar Ligi kazanan takım olma özelliğini elinde bulunduruyor. Ancak son yıllarda Avrupa’da aradığını bulamayan Milan, Liverpool karşısında kazanarak yeniden Avrupa sahnesinde adından söz ettirmek istiyor.

Liverpool ise Şampiyonlar Ligi’nde son yıllarda başarılı sonuçlar elde eden takımlardan biri. Jürgen Klopp’un takımıyla 2019 yılında kazandığı Şampiyonlar Ligi zaferi hala hafızalarda tazeliğini koruyor. Klopp’un ardından Arne Slot yönetiminde çıkış yakalayan Liverpool, bu sezon da turnuvada iddialı bir şekilde yoluna devam etmeyi planlıyor.

MAÇ ÖNCESİ KADRO DURUMLARI VE TAKTİK DETAYLAR

Milan cephesinde Pulisic ve Leao’nun performansı belirleyici olacak. İtalyan ekibi, daha çok savunma odaklı ve kontra ataklarla gol bulmayı hedefleyen bir oyun yapısına sahip. Ancak Fonseca’nın, bu zorlu Liverpool karşısında orta saha hakimiyetini sağlaması da büyük önem taşıyor.

Liverpool tarafında ise gözler Mohamed Salah’ın üzerinde olacak. İngiliz ekibi, Arne Slot’un direkt ve tempolu futbol anlayışını sahaya yansıtarak Milan savunmasını zorlamaya çalışacak. Takımın forvet hattındaki hızlı ve yaratıcı oyuncular, Milan defansı için büyük tehdit oluşturacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NİN GÜNDEMİ: DEV MAÇLAR

Milan-Liverpool karşılaşmasının dışında, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde birçok önemli maç futbolseverleri bekliyor. İşte günün diğer dikkat çeken maçları:

19.45 Young Boys - Aston Villa (TRT 1)

(TRT 1) 19.45 Juventus - PSV (tabii)

(tabii) 22.00 Bayern Münih - Dinamo Zagreb (TRT 1)

(TRT 1) 22.00 Real Madrid – Stuttgart (tabii)

(tabii) 22.00 Sporting Lizbon – Lille (tabii)

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı, bu sezon da futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

TRT Tabii Üzerinden Şampiyonlar Ligi Heyecanı: Ücretli mi, Ücretsiz mi?

TRT’nin dijital platformu Tabii, kullanıcılarına sunduğu geniş içerik yelpazesi ile dikkat çekiyor. Özellikle spor tutkunları için UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını yayınlayan Tabii, Türkiye'deki kullanıcılar için büyük bir merak konusu oldu. İzleyiciler, platformun nasıl kullanılacağı, ücretli olup olmadığı ve üyelik koşulları hakkında detaylı bilgi arayışına girdiler. Peki, TRT Tabii ücretli mi? Nasıl izlenir? İşte Tabii platformu hakkında merak edilenler…

TRT TABİİ ÜCRETLİ Mİ? NASIL İZLENİR?

TRT Tabii, 7 Mayıs 2024'te Türkiye’de kullanıma sunuldu. İlk aşamada tamamen ücretsiz olarak hizmet veren platform, Şampiyonlar Ligi gibi büyük spor organizasyonlarını canlı yayınlama imkânı tanıyor. Bu sayede spor severler, Şampiyonlar Ligi maçlarını ve diğer spor müsabakalarını ücretsiz olarak takip edebiliyor.

TRT Tabii’yi kullanmak oldukça basit. Platforma erişmek için sadece internet bağlantısına ve bir hesap oluşturmanıza ihtiyaç var. Tabii platformuna kaydolmak için mail adresi ile hızlıca üyelik oluşturabilirsiniz. Üyelik sonrası, platformda bulunan içeriklere ve canlı yayınlara kolayca ulaşabilirsiniz.

TRT, Tabii platformunu ilerleyen dönemde uluslararası pazara da açmayı planlıyor. 2024 yılının ilerleyen dönemlerinde farklı ülkelerde de hizmet verecek olan Tabii, şu an için Türkçe, Arapça, Urduca, İspanyolca ve İngilizce olmak üzere beş dilde yayın yapıyor. Platformun globalde de başarılı olması hedeflenirken, şimdiden Türkiye’nin yerli Netflix’i olma yolunda ilerlediği belirtiliyor.

TABİİ PLATFORMU ÜZERİNDEN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARINI NASIL İZLERSİNİZ?

Tabii, Türkiye’de spor tutkunlarına büyük fırsatlar sunuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını üç yıl boyunca yayınlayacak olan platform, bu organizasyonlara ev sahipliği yaparak futbol tutkusunu dijital ortamda yaşatıyor.

Şampiyonlar Ligi maçları, TRT 1 ve TRT Spor kanallarında şifresiz olarak yayınlanırken, Tabii platformu üzerinden de canlı yayınlar yapılacak. Bu, futbolseverlerin dijital platform üzerinden de rahatça maçları takip edebileceği anlamına geliyor. Özellikle yoğun iş temposunda olanlar ya da televizyon başına geçemeyenler için Tabii, büyük bir kolaylık sağlıyor.

Tabii’yi izlemek için şu adımları takip edebilirsiniz:

TRT Tabii internet sitesine girin veya mobil uygulamasını indirerek kayıt olun.

internet sitesine girin veya mobil uygulamasını indirerek kayıt olun. Kayıt işlemi ücretsizdir ve sadece mail adresinizle birkaç dakika içinde tamamlanabilir.

Üyelik işlemi sonrası, platformda bulunan maçları ve diğer içerikleri izlemeye başlayabilirsiniz.

TRT TABİİ TELEVİZYONDAN NASIL İZLENİR?

Tabii platformu sadece mobil cihazlar veya bilgisayarlardan değil, aynı zamanda televizyonlardan da izlenebilir. Akıllı TV uygulamaları üzerinden TRT Tabii’yi indirerek, televizyonunuzdan da bu dijital platformun zengin içeriğine ulaşabilirsiniz. Özellikle büyük ekran televizyonlarda futbol maçlarını canlı izlemek, kullanıcılar için unutulmaz bir deneyim sunuyor.

TRT Tabii, şimdilik ücretsiz olarak hizmet verse de gelecekte belirli ücretlendirmelerin olabileceği düşünülüyor. Ancak şu an için spor yayınlarını ve diğer orijinal içerikleri, herhangi bir ücret ödemeden izleyebilirsiniz.

TABİİ ÜZERİNDE YER ALAN DİĞER İÇERİKLER

Tabii platformu sadece spor yayınları ile sınırlı değil. Platformda, her yaştan izleyiciye hitap eden çeşitli içerikler bulunuyor. Orijinal Türk yapımları, animasyon filmleri, belgeseller ve ödüllü festivallerden filmler Tabii'de yer almakta. Ayrıca TRT’nin yıllardır ekranlarda gösterdiği sevilen yapımlar da platformda mevcut.

Platformda yayınlanan bazı içerikler arasında şunlar yer alıyor:

Modern Doğu Masalları

Koyu Beyaz

Son Gün

Kapı

Hay Sultan

Şanzelize Düğün Salonu

Mevlana Celaleddin-i Rumi

Küçük Dahi İbn-i Sina

Ayrıca çocuklar için animasyon içerikleri de platformda büyük yer tutuyor. TRT Çocuk kanalında yayınlanan birçok popüler animasyon dizisi ve filmi, çocuk izleyiciler için dijital ortamda da erişilebilir hale geliyor.

TABİİ PLATFORMUNUN GELECEĞİ

TRT’nin uluslararası dijital platformu Tabii, ilk aşamada Türkiye pazarına sunuldu ancak 2024 yılı sonuna doğru global pazara da açılması planlanıyor. Farklı dillerde hizmet verecek olan platform, özellikle Türk dizi ve filmlerinin yurtdışındaki izleyicilere de ulaşmasını sağlayacak.

Tabii platformu, 30’un üzerinde projeyle toplamda 184 yeni bölüm yayınlamayı planlıyor. Özellikle aksiyon, komedi, tarihi dramalar ve belgeseller gibi farklı türlerden geniş bir içerik havuzuna sahip olması bekleniyor.

TRT Tabii’nin sosyal medya hesapları ise şimdiden 30 milyonu aşkın takipçiye ulaştı. Bu da platformun ne kadar büyük bir kitleye hitap ettiğini gösteriyor.