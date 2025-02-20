UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Gol Krallığı Yarışında Serhou Guirassy Zirvede

Serhou Guirassy, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 golle en üst sırada. Robert Lewandowski 9 golle onu takip ediyor.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 13:01
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Gol Krallığı Yarışında Serhou Guirassy Zirvede

Serhou Guirassy, Gol Krallığında Zirvede

Alman ekibi Borussia Dortmund'un Gineli futbolcusu Serhou Guirassy, UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında 10 golle en üst sırada yer alıyor. Son 16 tura yükselen Dortmund, Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile oynadığı karşılaşmada 0-0 berabere kalsa da ilk maçı 3-0 kazanarak başarıya ulaştı. Guirassy, karşılaşmada 59. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Robert Lewandowski İkinci Sırada

İspanyol ekibi Barcelona'nın deneyimli golcüsü Robert Lewandowski, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 gol kaydederek ikinci sırada bulunuyor. Barcelona, son 16 turunda Benfica ya da PSG ile eşleşecek.

3. Sırayı Paylaşıyorlar

Manchester City'nin genç yıldızı Erling Haaland ve Barcelona'nın Raphinha oyuncusu, 8 golle üçüncü sırayı paylaşıyor. Haaland, organizasyona bir önceki sezon veda etti.

Kökçü ve Aktürkoğlu 19. Sırada

Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4 golle 19. sırayı paylaşıyor. Her iki oyuncu da Benfica formasıyla önemli katkılarda bulundu. Benfica, son 16 turunda Barcelona ya da Liverpool ile karşılaşacak.

Yarışın Sıralaması

UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son 16 turu öncesi sıralama şu şekilde:

  • 1. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) - 10 gol
  • 2. Robert Lewandowski (Barcelona) - 9 gol
  • 3. Erling Haaland (Manchester City) - 8 gol
  • 3. Raphinha (Barcelona) - 8 gol
  • 5. Harry Kane (Bayern Münih) - 7 gol
  • 5. Kylian Mbappe (Real Madrid) - 7 gol
  • 5. Vinicius Junior (Real Madrid) - 7 gol
  • 7. Vangelis Pavlidis (Benfica) - 7 gol
  • 9. Orkun Kökçü (Benfica) - 4 gol
  • 10. Kerem Aktürkoğlu (Benfica) - 4 gol

Bu sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden İtalyan ekibi Inter’de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 2 golü bulunurken, Real Madrid'deki Arda Güler henüz gol atamadı. Elenen Juventus’da ise Kenan Yıldız, 1 gol kaydetti.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Gol Krallığı Yarışında Serhou Guirassy Zirvede
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