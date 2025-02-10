UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off Maçları Başlıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off aşaması, yarın oynanacak maçlarla başlıyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunun bu önemli aşamasında, yarın ve çarşamba günü ilk karşılaşmalar gerçekleştirilecek. Rövanş maçları ise 18-19 Şubat tarihlerinde yapılacak.

Lig aşamasını 9-24 sıralar arasında tamamlayan takımlar, play-off turunda büyük bir mücadeleye girecek ve son 16 biletini kapmak için kıyasıya yarışacaklar.

Play-Off Turu İlk Mücadeleleri Programı

Yarın:

20.45 Brest (Fransa) - Paris Saint-Germain (Fransa)

Brest (Fransa) - Paris Saint-Germain (Fransa) 23.00 Juventus (İtalya) - PSV (Hollanda)

Juventus (İtalya) - PSV (Hollanda) 23.00 Manchester City (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)

Manchester City (İngiltere) - Real Madrid (İspanya) 23.00 Sporting (Portekiz) - Borussia Dortmund (Almanya)

12 Şubat Çarşamba:

20.45 Club Brugge (Belçika) - Atalanta (İtalya)

Club Brugge (Belçika) - Atalanta (İtalya) 23.00 Celtic (İskoçya) - Bayern Münih (Almanya)

Celtic (İskoçya) - Bayern Münih (Almanya) 23.00 Feyenoord (Hollanda) - Milan (İtalya)

Feyenoord (Hollanda) - Milan (İtalya) 23.00 Monaco (Fransa) - Benfica (Portekiz)

Bu heyecan dolu süreçte tüm gözler, takımların gösterdiği performansa çevrildi. Futbolseverler, hemen yarınki maçları sabırsızlıkla bekliyor!