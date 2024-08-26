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UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu Rövanş Maçları Başlıyor

Galatasaray, Young Boys ile rövanş maçı yapıyor. Devler Ligi'ne katılacak son 7 takım belirlenecek.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 17:58
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 17:58
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu Rövanş Maçları Başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 7 Takım Belli Olacak

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İsviçre'nin Young Boys takımını ağırlayacak. Bu mücadele, RAMS Park'ta gerçekleştirilecek ve saat 22.00'de başlayacak.

Maç, TRT 1 ve Tabii platformlarından naklen yayınlanacak. Play-off turunda toplamda oynanacak rövanş maçları ile "Devler Ligi"nde mücadele edecek son 7 takım belirlenecek.

Rövanş Maçları Programı:

  • Yarın:
    • 22.00 Galatasaray - Young Boys (İsviçre) (ilk maç: 2-3)
    • 22.00 Sparta Prag (Çekya) - Malmö (İsveç) (ilk maç: 2-0)
    • 22.00 Salzburg (Avusturya) - Dinamo Kiev (Ukrayna) (ilk maç: 2-0)
  • 28 Ağustos Çarşamba:
    • 19.45 Karabağ (Azerbaycan) - GNK Dinamo (Hırvatistan) (0-3)
    • 22.00 Slovan Bratislava (Slovakya) - Midtjylland (Danimarka) (1-1)
    • 22.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Bodo/Glimt (Norveç) (1-2)
    • 22.00 Slavia Prag (Çekya) - Lille (Fransa) (0-2)

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