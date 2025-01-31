UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Eşleşmeleri Belirlendi

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Kura Çekimi Yapıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi gerçekleşti. Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun en prestijli kulüp turnuvası, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura ile yeni heyecanlara kapı araladı.

Direct Qualifiers ve Play-Off Takımları

Format değişikliği ile birlikte, 8 maç sonunda ilk 8'e giren Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa doğrudan son 16 turuna yükseldi. Puan cetvelinde 9-24. sıra arasındaki takımlar ise play-off aşamasına kaldı.

Play-off turuna katılan ekipler arasında Atalanta, Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern Münih, Milan, PSV, Paris Saint-Germain, Benfica, Monaco, Brest, Feyenoord, Juventus, Celtic, Manchester City, Sporting Lizbon ve Club Brugge bulunuyor.

Play-Off Turu Maç Tarihleri ve Eşleşmeler

Son 16 biletini almak için mücadele edecek 16 takım, çift maçlı eleme usulüyle karşı karşıya gelecek. İlk maçlar 11-12 Şubat tarihlerinde, rövanş maçları ise 18-19 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Son 16 play-off turundaki eşleşmeler ise şu şekilde: