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UEFA Uluslar Ligi'nde Grup Müsabakaları Tamamlandı

UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşaması sona erdi, çeyrek final ve play-off eşleşmeleri 22 Kasım'da belirlenecek.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 01:04
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 01:04
UEFA Uluslar Ligi'nde Grup Müsabakaları Tamamlandı

UEFA Uluslar Ligi'nde Grup Maçları Sonuçlandı

Bugün gerçekleştirilen karşılaşmalarla birlikte UEFA Uluslar Ligi'nde grup müsabakaları başarıyla tamamlandı. 22 Kasım'da yapılacak kura çekimi ile çeyrek final ve play-off eşleşmeleri belirlenecek.

A Ligi Puan Durumu

UEFA Uluslar A Ligi'nde grup liderleri ve sonuçları şu şekilde oluştu:

  • 1. Grup: Portekiz 14 puanla lider, Hırvatistan 8 puanla ikinci oldu.
  • 2. Grup: Fransa 13 puanla lider, İtalya 2. sırada yer aldı.
  • 3. Grup: Almanya birinci, Hollanda ikinci sırayı elde etti.
  • 4. Grup: İspanya son Avrupa Şampiyonu olarak 16 puanla grup lideri oldu, Danimarka ise 8 puanla onu takip etti.

A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselmeyi başardı. Gruplarını üçüncü sırada tamamlayan ekipler ise B Ligi'nde ikinci sırada yer alan takımlarla play-off oynayacak. Eşleşmelerin kazananları A Ligi'nde yoluna devam edecek.

A Milli Takım'ın Durumu

A Milli Takım, B Ligi 4. Grup'ta Galler'in gerisinde kalarak grubu ikinci sırada tamamladı. Milliler, 22 Kasım'da yapılacak kura çekimiyle beraber A Ligi'nde üçüncü sırada bulunan İskoçya, Belçika, Macaristan veya Sırbistan ile mücadele edecek.

Gruplar ve Düşmeler

A Ligi'nde son sırayı alan Polonya, İsrail, Bosna Hersek ve İsviçre, B Ligi'ne düştü. Ayrıca, C Ligi'nde de yükselen ekipler belli oldu. 1. Grup'ta İsveç, 3. Grup'ta Kuzey İrlanda ve 4. Grup'ta Kuzey Makedonya birincilik elde ederek B Ligi'ne yükseldi.

D Ligi Sonuçları

D Ligi'nde ise San Marino 1. Grup'ta, Moldova 2. Grup'ta gruplarını lider tamamladı.

Puan Durumları

Oynanan tüm müsabakaların ardından A Ligi'ndeki puan durumu aşağıdaki gibidir:

A Ligi 1. Grup

Takım O G B M A Y AV P
Portekiz6420135814
Hırvatistan62228808
İskoçya621378-17
Polonya6114916-74

A Ligi 2. Grup

Takım O G B M A Y AV P
Fransa6411126613
İtalya6411138513
Belçika611469-34
İsrail6114513-84

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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