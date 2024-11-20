UEFA Uluslar Ligi'nde Grup Müsabakaları Tamamlandı

UEFA Uluslar Ligi'nde Grup Maçları Sonuçlandı
Bugün gerçekleştirilen karşılaşmalarla birlikte UEFA Uluslar Ligi'nde grup müsabakaları başarıyla tamamlandı. 22 Kasım'da yapılacak kura çekimi ile çeyrek final ve play-off eşleşmeleri belirlenecek.
A Ligi Puan Durumu
UEFA Uluslar A Ligi'nde grup liderleri ve sonuçları şu şekilde oluştu:
- 1. Grup: Portekiz 14 puanla lider, Hırvatistan 8 puanla ikinci oldu.
- 2. Grup: Fransa 13 puanla lider, İtalya 2. sırada yer aldı.
- 3. Grup: Almanya birinci, Hollanda ikinci sırayı elde etti.
- 4. Grup: İspanya son Avrupa Şampiyonu olarak 16 puanla grup lideri oldu, Danimarka ise 8 puanla onu takip etti.
A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselmeyi başardı. Gruplarını üçüncü sırada tamamlayan ekipler ise B Ligi'nde ikinci sırada yer alan takımlarla play-off oynayacak. Eşleşmelerin kazananları A Ligi'nde yoluna devam edecek.
A Milli Takım'ın Durumu
A Milli Takım, B Ligi 4. Grup'ta Galler'in gerisinde kalarak grubu ikinci sırada tamamladı. Milliler, 22 Kasım'da yapılacak kura çekimiyle beraber A Ligi'nde üçüncü sırada bulunan İskoçya, Belçika, Macaristan veya Sırbistan ile mücadele edecek.
Gruplar ve Düşmeler
A Ligi'nde son sırayı alan Polonya, İsrail, Bosna Hersek ve İsviçre, B Ligi'ne düştü. Ayrıca, C Ligi'nde de yükselen ekipler belli oldu. 1. Grup'ta İsveç, 3. Grup'ta Kuzey İrlanda ve 4. Grup'ta Kuzey Makedonya birincilik elde ederek B Ligi'ne yükseldi.
D Ligi Sonuçları
D Ligi'nde ise San Marino 1. Grup'ta, Moldova 2. Grup'ta gruplarını lider tamamladı.
Puan Durumları
Oynanan tüm müsabakaların ardından A Ligi'ndeki puan durumu aşağıdaki gibidir:
A Ligi 1. Grup
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|Portekiz
|6
|4
|2
|0
|13
|5
|8
|14
|Hırvatistan
|6
|2
|2
|2
|8
|8
|0
|8
|İskoçya
|6
|2
|1
|3
|7
|8
|-1
|7
|Polonya
|6
|1
|1
|4
|9
|16
|-7
|4
A Ligi 2. Grup
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|Fransa
|6
|4
|1
|1
|12
|6
|6
|13
|İtalya
|6
|4
|1
|1
|13
|8
|5
|13
|Belçika
|6
|1
|1
|4
|6
|9
|-3
|4
|İsrail
|6
|1
|1
|4
|5
|13
|-8
|4
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.