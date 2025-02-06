Uğur Okulları İstanbulspor, Kasımpaşa'yı 2-0 Geçti!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Takım İkilisi: Uğur Okulları İstanbulspor - Kasımpaşa

Uğur Okulları İstanbulspor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta mücadelesinde Kasımpaşa'ya 2-0 üstünlük sağladı.

Maçın Önemli Anları

Maçın 7. dakikasında, İstanbulspor öne geçti. Kasımpaşa ceza sahasında Dağhan Erdoğan'ın hatalı pasını değerlendiren Krstovski, sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

18. dakikada Kasımpaşa eşitliği sağlama çabasına girdi. Sinan Alkaş'ın ceza sahasında yaptığı ortada, Emirhan Yiğit'in vuruşu kaleciden döndü; Dağhan Erdoğan'ın boş kaleye yaptığı vuruş ise direğe çarparak dışarı gitti.

32. dakikada ev sahibi ekip, skoru 2-0'a taşıdı. Yunus Atakaya'nın hata sonrası topu kapan Krstovski, ceza yayı içinden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Maçta 66. dakikada Loshaj, sağ kanatta ceza sahasına girerek şut çekti ama top yan ağlarda kaldı. 76. dakikada Cham'ın ceza sahası içindeki vuruşu az farkla auta gitti. 86. dakikada Sefa Ateş, Cham'ın sol kanattan yaptığı ortada müsait pozisyonda gol şansını değerlendiremedi.

Sonuç

Karşılaşmayı Uğur Okulları İstanbulspor 2-0'lık skorla kazanarak grup mücadelesinde önemli bir galibiyet elde etti.