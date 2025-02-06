DOLAR
35,89 0,03%
EURO
37,27 0,31%
ALTIN
3.302,98 0,07%
BITCOIN
3.527.248,99 -0,78%

Uğur Okulları İstanbulspor, Kasımpaşa'yı 2-0 Geçti!

Uğur Okulları İstanbulspor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 15:02
Uğur Okulları İstanbulspor, Kasımpaşa'yı 2-0 Geçti!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Takım İkilisi: Uğur Okulları İstanbulspor - Kasımpaşa

Uğur Okulları İstanbulspor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta mücadelesinde Kasımpaşa'ya 2-0 üstünlük sağladı.

Maçın Önemli Anları

Maçın 7. dakikasında, İstanbulspor öne geçti. Kasımpaşa ceza sahasında Dağhan Erdoğan'ın hatalı pasını değerlendiren Krstovski, sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

18. dakikada Kasımpaşa eşitliği sağlama çabasına girdi. Sinan Alkaş'ın ceza sahasında yaptığı ortada, Emirhan Yiğit'in vuruşu kaleciden döndü; Dağhan Erdoğan'ın boş kaleye yaptığı vuruş ise direğe çarparak dışarı gitti.

32. dakikada ev sahibi ekip, skoru 2-0'a taşıdı. Yunus Atakaya'nın hata sonrası topu kapan Krstovski, ceza yayı içinden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Maçta 66. dakikada Loshaj, sağ kanatta ceza sahasına girerek şut çekti ama top yan ağlarda kaldı. 76. dakikada Cham'ın ceza sahası içindeki vuruşu az farkla auta gitti. 86. dakikada Sefa Ateş, Cham'ın sol kanattan yaptığı ortada müsait pozisyonda gol şansını değerlendiremedi.

Sonuç

Karşılaşmayı Uğur Okulları İstanbulspor 2-0'lık skorla kazanarak grup mücadelesinde önemli bir galibiyet elde etti.

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Marcelo, Real Madrid Kariyerini Noktaladı
2
Samsunspor, Hatayspor Karşısında Galibiyete Odaklandı
3
Çorum FK, Eren Tunalı ile Anlaştı
4
Filenin Şalvarlı Sultanları ve Kuzeyboru Gösteri Maçında Buluştu
5
MKE Ankaragücü, Gaetan Laura ile Anlaştı
6
Uğur Okulları İstanbulspor, Kasımpaşa'yı 2-0 Geçti!
7
Galatasaray Daikin, CEV Challenge Kupası'nda Chieri'76'ya 3-1 Yenildi

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış