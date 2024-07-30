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Ülker'den Paralimpik Sporculara Destek Hamlesi

Ülker, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile işbirliği yaparak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na destek verdi.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 15:03
Ülker'den Paralimpik Sporculara Destek Hamlesi

Ülker'den Gelen Anlamlı Destek

Ülker, Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesinde Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'ne (TMPK) destek vererek anlamlı bir işbirliğine imza attı. Bu işbirliği, sporculara motivasyon sağlarken, toplumda fırsat eşitliği farkındalığını artırmayı hedefliyor.

Ülker CEO'su Mete Buyurgan'ın Açıklamaları

Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Mete Buyurgan, anlaşma ile ilgili olarak yaptığı konuşmada, "Paralimpik milli sporcularımızın azim ve kararlılığı, hayatın her alanında bizlere ilham veriyor. Umarım sağlayacağımız destek, sporcularımızın hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlar," dedi.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı'nın Yorumları

Türkiye Paralimpik Komitesi Başkanı Av. Murat Aksu ise Ülker'in desteğinin, tüm sporcular için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti. Aksu, "Bu işbirliği, sporcularımızın başarılarının daha geniş kitlelere ulaşmasına vesile olacak," ifadelerini kullandı.

Paralimpik Sporculardan Anlamlı Mesaj

Para okçulukta Türkiye'yi temsil edecek olan milli sporcu Nil Mısır, Ülker'in desteğinin kendileri için moral kaynağı olduğunu vurguladı. Mısır, "Ülker’in sağladığı bu destek, yalnızca maddi değil, aynı zamanda motivasyon da sağlıyor," dedi.

Milli sporcu Serkan Yıldırım ise, Ülker'in kendilerine olan güveni artırdığını ve daha büyük başarılara teşvik ettiğini belirtti. Yıldırım, "Ülker’in desteği, eşit şartlarda yarışma amacımıza ulaşmamız için büyük bir adım," ifadelerini kullandı.

tekeRRenk Projesi ile Engel Tanımayan Bir Gelecek

Ülker, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile birlikte yürütülen tekeRRenk projesinde de yer alıyor. Bu proje, 2020-2024 yılları arasında Türkiye'deki 10 milyondan fazla engelli bireye yönelik bakış açısını iyileştirmeyi amaçlıyor.

Ülker, Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesi, anlamlı bir işbirliğine imza atarak Türkiye Milli...

Ülker, Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesi, anlamlı bir işbirliğine imza atarak Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'ne (TMPK) destek verdi. Ülker, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'yle işbirliği anlaşması imzaladı. Çamlıca Kampüsü'nde düzenlenen törende sponsorluk anlaşmasını Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Mete Buyurgan (sol 2) ile Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Av. Murat Aksu (sağ 2) imzaladı. Törende, para okçulukta Türkiye'yi temsil edecek Nil Mısır (solda) ve para atletizm branşında mücadele eden sporcu Serkan Yıldırım da (sağda) hazır bulundu.

Ülker, Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesi, anlamlı bir işbirliğine imza atarak Türkiye Milli...

Ülker, Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesi, anlamlı bir işbirliğine imza atarak Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'ne (TMPK) destek verdi. Ülker, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'yle işbirliği anlaşması imzaladı. Çamlıca Kampüsü'nde düzenlenen törende sponsorluk anlaşmasını Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Mete Buyurgan (sol 2) ile Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Av. Murat Aksu (sağ 2) imzaladı. Törende, para okçulukta Türkiye'yi temsil edecek Nil Mısır (solda) ve para atletizm branşında mücadele eden sporcu Serkan Yıldırım da (sağda) hazır bulundu.

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