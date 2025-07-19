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Uludağ Premium Ultra Trail Bursa'da Başladı

Bursa'da düzenlenen Uludağ Premium Ultra Trail, 20 ülkeden katılımcıyla start aldı. Törende sanatçılar koşuculara dinletler sundu.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 16:40
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 16:40
Uludağ Premium Ultra Trail Bursa'da Başladı

Uludağ Premium Ultra Trail, 20 Ülkeden Koşucularla Bursa'da Start Aldı

Uludağ Premium Ultra Trail, bu yıl 8. kez Bursa'da düzenleniyor. Uludağ Alan Başkanlığı ev sahipliğinde ve Uludağ Premium'un isim sponsorluğunda gerçekleşen etkinlikte, 20 ülkeden koşucu yer alıyor. 'Uludağ'da koşmayı hayal et' sloganıyla start alan koşu, dağ tutkunlarını bir araya getiriyor.

Etaplar ve Parkur Bilgileri

Uludağ Premium Ultra Trail, 'en rekabetçi dağ ultra maratonu' unvanına sahip. Yarış, 5 etapta gerçekleştirilip, katılımcılar ilk etapta Cennettepe, Kirazlıyayla, Süleymaniye, Hünkar Köşkü, Zeyniler Köyü, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, Alaçam ve Buzul Göletler bölgelerinden Uludağ'ın küçük zirvesine kadar çıkarak, Cennettepe üzerinden varış noktasına ulaşacak.

Umut Kurum'un Özel Performing'i

Yarışın 16K etabında, Türkiye'deki orman yangınlarına dikkat çekmek üzere Umut Kurum, yangına müdahale kıyafetiyle koştu. Parkurda onu gören diğer sporcular, performansına alkışlarla destek verdi.

Sanat ve Müziğin Buluştuğu Anlar

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası iş birliğiyle belirlenen alanlarda sahne alan sanatçılar, koşuculara ormanın içinde dinletiler sundu. Bu eşsiz atmosfer, yarışmanın coşkusunu artırdı.

Ödül Töreni

Yarışmada dereceye giren sporcuların ödülleri, yarın Uludağ'da yapılacak bir törenle sahiplerine verilecek. Uludağ Premium Ultra Trail, hem doğa severler hem de spor tutkunları için unutulmaz bir deneyim sunmaya devam ediyor.

Uludağ Premium Ultra Trail, 20 ülkeden koşucunun katılımıyla Bursa'da başladı.

Uludağ Premium Ultra Trail, 20 ülkeden koşucunun katılımıyla Bursa'da başladı.

Uludağ Premium Ultra Trail, 20 ülkeden koşucunun katılımıyla Bursa'da başladı.

Uludağ Premium Ultra Trail, 20 ülkeden koşucunun katılımıyla Bursa'da başladı.

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